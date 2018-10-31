"В этом возрасте увлекаются молодыми мальчиками!": в Сеть попало пророческое видео Пугачевой

В Сети появилось архивное видео Аллы Пугачевой / https://www.instagram.com/alla_pugacheva_forum/

В Сеть попало архивное видео легендарной российской певицы Аллы Пугачевой, в котором она шутила о возрасте, отметив, что у нее наступает вторая молодость, и поэтому она "увлекается молодыми мальчиками".

Ролик, в котором Примадонна стоит на сцене, и обращается к зрителям, на своей странице в Instagram опубликовал Андрей Разин – известный культовой группы 90-х "Ласковый май".

"Не хочу, товарищи, и не собираюсь! О чем я вас должна предупредить. Я еще чего-нибудь отчебучу! У меня наступает второе дыхание, а, может быть, это называется второй молодостью. По-моему, в этом возрасте увлекаются молодыми мальчиками!", - шутила артистка.

Певица с юмором сказала пророческие слова – ведь теперь 69-летняя артистка живет с супругом Максимом Галкиным, который младше нее на 27 лет. Пугачева вышла замуж за Галкина в 2011 году, а в 2013 суррогатная мать родила паре близнецов Лизу и Гарри.

Ранее Пугачева и Орбакайте сделали селфи без макияжа.