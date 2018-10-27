"Не каждый осмелится": Пугачева и Орбакайте сделали селфи без макияжа

Знаменитые мама и дочь стали очень похожи друг на друга / Фото: Instagram/Кристина Орбакайте

Известная российская певица Кристина Орбакайте опубликовала в своем блоге снимок с мамой, легендой советской эстрады Аллой Пугачевой.

"Выходной с мамой", - подписала знаменитость фото в Instagram.

Орбакайте сделала селфи, на котором запечатлены звездные мама и дочь крупным планом. Известные певицы решились позировать для фото абсолютно без макияжа, подчеркнув свою естественную красоту. На снимке можно четко рассмотреть черты лица Орбакайте и Пугачевой, которые кажутся очень похожими: глаза, волосы, нос и форма губ.

Неподвластную времени красоту знаменитостей оценили и подписчики блога, подчеркнув необычайную схожесть представительниц творческой семьи.

/ Фото: Instagram/Кристина Орбакайте

"Не каждый осмелится выложить фото без макияжа, а у вас хорошо получилось", "Похожи, родные души", "Обалдеть, как похожи, всегда думала, что Кристина на отца больше похожа, а оказывается на маму копия", "Двое из ларца одинаковых с лица! Как здорово, когда дочка похожа на мамочку!", "Очаровательные сестренки", - прокомментировали фотографию подписчики блога певицы.

Как ранее сообщалось, 47-летняя Кристина Орбакайте переедет на постоянное место жительства в США.