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Будут лить грозовые дожди: в Украину идет сильное похолодание

Ангелина Подвысоцкая
1 августа 2024, 19:21
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Синоптики предупреждают, что уже в воскресенье температура воздуха опустится во всех областях.
погода
Прогноз погоды в Украине на 2 августа / фото: pexels

Погода в Украине 2 августа будет теплой, однако местами будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Почти во всех областях Украины в этот день будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине 2 августа будет прекрасная летняя погода. В субботу на западе, севере и во многих центральных областях будет похолодание. В воскресенье, 4-го августа, похолодание будет и на юге и востоке.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 2 августа
Прогноз погоды в Украине на 2 августа / фото: ventusky

Погода 2 августа

В Украине 2 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами на Прикарпатье и Закарпатье. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 25-30°; в южной части ночью 17-22°, днем 28-33° (в Карпатах ночью 10-15°, днем 20-25°)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +34

По данным meteoprog, 2 августа в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +22...+34 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +13...+28 градусов.

погода 2 августа
Прогноз погоды в Украине на 2 августа / фото: meteoprog

Погода 2 августа в Киеве

В Киеве 2 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 13-18°, днем 25-30°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 2 августа
Прогноз погоды в Украине на 2 августа / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание - стало известно, на какие регионы обрушится шторм. Синоптики предупреждают о том, что снижение температуры воздуха будет ощутимо уже на этой неделе.

Также сообщалось, что страну атаковал жесткий шторм - Украину будет "трясти" почти 7-балльная буря. Эта магнитная буря будет мощнее, чем предыдущая.

Напомним, ранее сообщалось, что Солнце "отключит" свет и связь на Земле. Из-за извержения темной плазмы на Солнце жителям Земли грозят неприятности.

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