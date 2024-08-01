Будут лить грозовые дожди: в Украину идет сильное похолодание

Погода в Украине 2 августа будет теплой, однако местами будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Почти во всех областях Украины в этот день будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине 2 августа будет прекрасная летняя погода. В субботу на западе, севере и во многих центральных областях будет похолодание. В воскресенье, 4-го августа, похолодание будет и на юге и востоке.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 2 августа
В Украине 2 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами на Прикарпатье и Закарпатье. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 13-18°, днем 25-30°; в южной части ночью 17-22°, днем 28-33° (в Карпатах ночью 10-15°, днем 20-25°)", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +34
По данным meteoprog, 2 августа в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +22...+34 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +13...+28 градусов.
Погода 2 августа в Киеве
В Киеве 2 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура по области ночью 13-18°, днем 25-30°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание - стало известно, на какие регионы обрушится шторм. Синоптики предупреждают о том, что снижение температуры воздуха будет ощутимо уже на этой неделе.
Также сообщалось, что страну атаковал жесткий шторм - Украину будет "трясти" почти 7-балльная буря. Эта магнитная буря будет мощнее, чем предыдущая.
Напомним, ранее сообщалось, что Солнце "отключит" свет и связь на Земле. Из-за извержения темной плазмы на Солнце жителям Земли грозят неприятности.
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