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Россия готовит теракт на ЧАЭС, чтобы обвинить Украину – разведка

11 марта 2022, 14:21

На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются возложить на Украину.

ЧАЭС
Оккупанты готовят теракт на ЧАЭС / Фото Униан

Российские оккупанты планируют устроить теракт в Чернобыльской зоне отчуждения, чтобы впоследствии обвинить Украину.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

"По имеющейся информации, Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются возложить на Украину", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что, не получив желаемого результата от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины.

"Сейчас и Украине, и мире, и самой России понимают, что заявления о причастности Украины к созданию ядерной опасности – только постановка по бездарному сценарию", - отметили в ведомстве.

Как известно, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. Станция обесточена.

Утром 9 марта сообщалось, что системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ (Международное агентство атомной энергии). То, что происходит, прокомментировал советник главы офиса президента Михаил Подоляк, назвав ситуацию "очень опасной".

Чем грозит обесточивание ЧАЭС

  • Около 20 тысяч отработанных топливных сборок, которые находятся в хранилище отработанного ядерного топлива, нуждаются в постоянном охлаждении. Охлаждать их возможно только при наличии электроснабжения.
  • В случае, если не будет электричества, насосы не будут производить охлаждение. Из-за этого вырастет температура в бассейнах выдержки, возникнет пар и радиоактивные вещества начнут выходить в окружающую среду.
  • Радиоактивное облако может разнести ветром в другие регионы Украины, а также в Беларусь, Россию, Европу.
  • Отключение электричества опасно еще и тем, что на объекте не будет работать вентиляция, поэтому весь персонал может получить опасную дозу излучения.
  • Из-за отсутствия электричества в случае необходимости не сработает система пожаротушения, а риск пожара есть, если в объект попадет снаряд.

Российские военные не допускают украинскую ремонтную бригаду на ЧАЭС. Туда же зашли так называемые "специалисты по атомной энергетике" из Беларуси, но под их видом заходят группы российских диверсантов для организации теракта.

В целях пропаганды российские захватчики готовят фейковые "доказательства" причастности украинских защитников к теракту.

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