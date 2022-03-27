В Москве закатили истерику после беседы Зеленского с росСМИ - полное видео интервью

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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью ряду российских средств массовой информации.

Видео с интервью главы государства каналу Дождь, YouTube-каналу Зыгарь, порталу Медуза, а также изданиям Коммерсантъ и Новая Газета опубликовано в Сети.

Отметим, что власти РФ уже отреагировали на интервью Зеленского ряду российских изданий.

Роскомнадзор потребовал не публиковать его, пригрозив последствиями.

"Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования".

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