В Москве закатили истерику после беседы Зеленского с росСМИ - полное видео интервью

Роскомнадзор потребовал не публиковать интервью президента Украины, пригрозив последствиями.
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью ряду российских средств массовой информации.
Видео с интервью главы государства каналу Дождь, YouTube-каналу Зыгарь, порталу Медуза, а также изданиям Коммерсантъ и Новая Газета опубликовано в Сети.
Отметим, что власти РФ уже отреагировали на интервью Зеленского ряду российских изданий.
Роскомнадзор потребовал не публиковать его, пригрозив последствиями.
"Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования".
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Автор: Алексей Тесля