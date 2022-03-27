Раненых просто бросили: журналист рассказал, как командиры орков бежали от ВСУ на Харьковщине

Журналист рассказал, как командиры орков бежали от ВСУ на Харьковщине / Reuters

В Харьковской области российские командиры во время приближения украинских военных накивали пятками, оставив своих раненых. Однако сбежать удалось не всем командирам врага – часть из них ликвидировали защитники Украины.

О том, как подло обращается со своими подчиненными верхушка российской армии, рассказал в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов.

Журналист опубликовал фото одного из оккупантов, которых взяли в плен. Российского военного зовут Андрей Кононов, он служит в батарее БМ-21 Град из состава 138-й мотострелковой бригады российских вооруженных сил из Ленинградской области. Бутусов отметил, что захватчик попал в плен в воскресенье, 27 марта, во время освобождения украинскими воинами села Малая Рогань под Харьковом.

"Раненый был обломком еще до нашей атаки, российские командиры покинули своих раненых и попытались убежать, это удалось не всем. Мать пленного – Кононова Наталья Михайловна", – отметил Бутусов.

Также журналист добавил, что российскому пленному повезло, потому что украинцы – не россияне, и поэтому не убили безоружного врага.

"Ему повезло, его батарея била по жилым кварталам Харькова, убивала мирных жителей, но он будет жить, и получил костыли для передвижения, медицинское обслуживание, потому что ВСУ с пленными не воюет", – подчеркнул Бутусов.

Он добавил, что только за два дня – 25 и 26 марта – в боях на Харьковщине защитники Украины взяли в плен более 30 российских захватчиков. Десятки путинских орков были ликвидированы.

Ранее советник председателя ОП Алексей Арестович рассказывал, что украинские военные уничтожили практически всю 1-ю танковую армию России, которая считалась элитной и одной из лучших в РФ. По его словам, солдаты этой армии похоронены под Харьковом и Сумами.

Также ранее сообщалось, что войска РФ попытаются окружить ВСУ на Донбассе, двигаясь со стороны Харькова и Мариуполя. Армия Украины препятствует перегруппировке сил оккупантов РФ.

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