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РФ вкладывала миллиарды в пророссийских политиков в Украине, а те "кинули" их - Грозев

27 марта 2022, 21:10

Главной задачей агентов было, что после вторжения России в Украину произойдет государственный переворот – и к власти скоро придет российское руководство.

Христо Грозев
Христо Грозев / Скриншот Эспрессо.ТВ

Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, что Россия с 2014 года потратила миллиарды долларов на сеть пророссийских политиков в Украине, но их кинули на деньги.

Главной их задачей было организовать государственный переворот, рассказал журналист в эфире Youtube канала "Продолжение следует".

По его словам, это было 150-160 высокооплачиваемых офицеров ФСБ.

Каждый из них имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев любого уровня. Грозев добавил, что главной задачей агентов было, что после вторжения России в Украину произойдет государственный переворот – и к власти скоро придет российское руководство.

Читайте такжеБлизкого к Медведчуку пророссийского политтехнолога Погребинского задержала СБУВ конце концов, агентура не сработала: "И здесь даже эти украинские агенты, которые брали деньги, бросили их. Просто бросили".

"Сейчас мы заканчиваем одно расследование вместе с Инсайдером о том, сколько денег было потрачено ФСБ, чтобы гарантировать поддержку каким-то теневым политическим классом в Украине этой войны и создание внутреннего госпереворота сразу после вторжения. Вот там речь идет о миллиардах долларов, а не рублях. Было потрачено с 2014 года и по сей день. Они вербовали на бумаге и потом оказалось, что... Ну да, они летели, чтобы встречаться с ними в Таиланде, Мальдивах, Кипре. Эти деньги они потратили на встречи. Им давали наличными", - рассказал Грозев.

Ранее российский режиссер Александр Сокуров озвучил мнение, что Путина свергнут с престола в течение двух месяцев. Но сразу ситуация в РФ не улучшится и стране придется начинать свое существование как государства с нуля.

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война в Украине госпереворот вторжение России
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