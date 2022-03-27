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"Это просто скотство, они похищают детей": Зеленский пригрозил РФ остановкой переговоров об обмене

27 марта 2022, 22:52

Оккупанты вывезли в РФ более 2 тысяч украинских детей. Таким образом они пополняют обменный фонд, заявил президент Украины.

Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил РФ остановкой переговоров об обмене / Офис президента

Глава Украинского государства Владимир Зеленский пригрозил России прекратить переговоры по обмену пленными, если РФ и дальше силой будет вывозить украинцев с оккупированных территорий на российские территории.

В частности, оккупанты силой вывезли в Россию более 2 тысяч украинских детей, и их местонахождение на сегодня не известно. Таким образом Кремль пытается "пополнить обменный фонд". Об этом украинский президент заявил в интервью росСМИ в воскресенье, 27 марта.

"Россия силой вывозит людей из Мариуполя на территорию РФ. По нашим данным, более 2 тысяч детей вывезено, а это значит – украдено. Потому что нам не известны точные локации этих детей. Их вывозили и с родителями, и без. Я вам не могу вообще передать, это катастрофа. Они держат их как души для обменного фонда", – заявил Владимир Зеленский.

По его словам Украина может вообще прекратить обмен пленными, если РФ и дальше так будет себя вести и продолжит похищать детей.

Также он отметил, что Россия и раньше вела себя "по-скотски" во время организации обмена пленными.

"Это скотство я видел в минском процессе. Я назвал это скотством еще тогда. Мы договорились с Путиным в 2019 году, что поменяем всех на всех... Мы передали списки туркам, французам, россиянам и СММ ОБСЕ. Всё кончилось, никого они не обменяли, никаких всех на всех. Не сработало тогда", – заявил президент.

Зеленский отметил, что Украина составляет списки всех своих защитников, которые попали в плен к россиянам, чтобы обменять их и вернуть домой. Однако он не уверен, интересны ли вообще эти списки России.

Он добавил, что не обязательно ждать окончания войны, чтобы проводить обмены военнопленными.

"Необязательно действовать по каким-то общепринятым канонам: мол, дождемся конца войны, надо, чтобы еще набрать там... Я не понимаю, зачем это. Я считаю, что есть договоренность менять всех на всех, есть сегодня столько-то – давайте обменяем на столько-то. Не меряться: 10 на 10, 11 на 11", – отметил глава Украинского государства.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о "диком" отношении РФ к своим погибшим. Он отметил, что Украина уже не раз обращалась к России, чтобы та забрала с украинской земли тела своих мертвых военных – но Кремль отказывается.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью ряду российских средств массовой информации. В России после этого закатили истерику и запретили публиковать это интервью, пригрозив последствиями.

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