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"Ногами выйти оттуда, где он есть и прийти на встречу со мной": Зеленский поставил условие Путину

27 марта 2022, 21:56

Договоренности должны быть достигнуты между президентами Украины и РФ, уверен Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Скриншот

Войну в Украине затягивает исключительно президент РФ Владимир Путин и его свита, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в интервью российским журналистам, договоренности должны быть достигнуты между президентами Украины и РФ.

Гарантеры уже ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска. Почему я считаю, что войну можно быстро закончить, и тянет только Путин и его окружение. Кто сядет - Байден? Джонсон? Эрдоган?" Дуда? - о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет. Это невозможно", - отметил Зеленский.

"Поэтому не надо ждать изменений в закон. И когда российская сторона сказала: "Сначала изменим закон, потом выведем танки", мы смотрим на них – не хочу говорить... скажем так, как на тех, кто неглубоко понимает политические процессы с точки зрения закона. Поэтому мы должны договориться с президентом РФ. А чтобы договориться, ему нужно своими ногами выходить оттуда, где он там есть, и прийти на встречу ко мне в любую точку мира, кроме Украины, РФ и РБ", – добавил президент Украины.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал интервью ряду российских средств массовой информации. Отметим, что власти РФ уже отреагировали на интервью Зеленского ряду российских изданий и потребовали не публиковать его, пригрозив последствиями.

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Владимир Зеленский война России и Украины
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