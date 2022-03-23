В Киеве оккупанты убили российскую журналистку

Журналистка Оксана Баулина / The Insider

В Киеве под обстрелом погибла журналистка российского оппозиционного издания The Insider Оксана Баулина.

Как сообщает само издание, журналистка The Insider погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания.

Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел.

С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы.

Убийство американского журналиста в Ирпине

В Ирпине 13 марта погиб журналист New York Times Брент Ренауд.

"Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", - рассказали в полиции Киева.

Погибший Брент Рено – кинорежиссер, лауреат кинопремий. Вместе со своим братом Крейгом снимали сюжеты из горячих точек мира, освещали войны в Ираке и Афганистане, землетрясение на Гаити, политические беспорядки в Египте и Ливии, борьбу за Мосул, экстремизм в Африке, насилие картелей в Мексике и кризис молодых беженцев в Центральной Америке.

В издании The New York Times подтвердили гибель американского журналиста Брента Рено.

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