В Киеве оккупанты убили российскую журналистку

Журналистка погибла при выполнении редакционного задания.
В Киеве под обстрелом погибла журналистка российского оппозиционного издания The Insider Оксана Баулина.
Как сообщает само издание, журналистка The Insider погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания.
Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел.
С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы.
Убийство американского журналиста в Ирпине
В Ирпине 13 марта погиб журналист New York Times Брент Ренауд.
"Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", - рассказали в полиции Киева.
Погибший Брент Рено – кинорежиссер, лауреат кинопремий. Вместе со своим братом Крейгом снимали сюжеты из горячих точек мира, освещали войны в Ираке и Афганистане, землетрясение на Гаити, политические беспорядки в Египте и Ливии, борьбу за Мосул, экстремизм в Африке, насилие картелей в Мексике и кризис молодых беженцев в Центральной Америке.
В издании The New York Times подтвердили гибель американского журналиста Брента Рено.
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