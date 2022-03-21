В Херсоне оккупанты расстреляли людей на мирном митинге/ Скрин из видео

Российские захватчики расстреляли мирный митинг в Херсоне, а также применили против людей газовые и светошумовые гранаты.

Об этом сообщается в местных Telegram-каналах. Как видно из обнародованных видео, люди вынуждены были бежать после того, как оккупанты открыли по ним огонь.

Местные жители вышли на митинг, протестуя против российской оккупации.

Предварительно известно, что в результате обстрелов оккупантами был серьезно ранен пенсионер – он потерял много крови.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ из-за того, что не смогли добиться успеха в наступлении, стали применять в Украине более разрушительную артиллерию. Враг начал палить по гражданским из систем Кинжал и Бастион.

Также ранее российский оккупант, чудом вернувшийся в РФ после ранения в Украине, рассказал о потерях российской армии. По его словам, российских военных бросили в Украину с небоеспособной техникой, а мародерство и жестокие убийства мирных жителей стали для РФ нормой.

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