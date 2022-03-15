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Оккупантов беспощадно разбили на аэродроме под Херсоном

15 марта 2022, 23:18

Украинские защитники нанесли удар по оккупантах, которые были сосредоточены на территории военного аэродрома под Херсоном.

ВСУ разбили врага под Херсоном

Украинские защитники нанесли удар по оккупантах, которые были сосредоточены на территории военного аэродрома под Херсоном в селе Чернобаевка. Российские военные начали убегать, сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"После работы ВСУ по Чернобаевке, через Херсон в сторону от Николаевской области, чешет колонна оккупантов. Люди говорят, что они убегают. Это правда", - отметил Ким.

Также глава Николаевской ОГА добавил, что до него дошли слухи о том, что оккупанты распространяют дезинформацию по Херсону о якобы массированном обстреле со стороны украинских военных.

"Я вас уверяю, украинские ВСУ не планируют и никогда в жизни не будут обстреливать Херсон. Возможно это они собираются обстрелять Херсон поэтому, пожалуйста, следите за новостями и перемещением",- добавил Ким.

Местные жители Херсона также подтверждают факт того, что российские оккупанты прибегли к бегству из города.

"Все! Рашисты бегут из Херсона! Военную базу наши только что разбили возле пгт Чернобаевка", - пишет житель Херсона.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили военного пилота оккупантов РФ подполковника Алексея Хасанова (родом из Брянской области).

Российского оккупанта сбили в небе над Украиной еще 5 марта.

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