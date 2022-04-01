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Посадили детей в грузовики: разведка рассказала о случаях использования орками детских живых щитов

1 апреля 2022, 17:47

Оккупанты часто берут в заложники украинских детей, чтобы их родные не выдали защитникам Украины координаты захватчиков.

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Оккупанты сажают детей в свои колонны техники, чтобы прикрыться от огня/ Reuters antikor.com.ua

Российские захватчики используют детей как живой щит, чтобы прикрыть колонны своей военной техники при перемещении и заставить украинских военных не стрелять.

Такие бесчеловечные поступки оккупантов фиксировались уже неоднократно. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Такой случай, в частности, зафиксировали на Черниговщине.

"По сообщениям местных жителей, в селе Новый Быков (Черниговская область) российские солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Цель этих действий – страхование колонны военной техники на марше", – говорится в сообщении.

Кроме этого, российские захватчики часто берут детей в заложники, используя их как гарантию, что местные жители не выдадут защитникам Украины их местонахождение и координаты перемещения. Такие случаи уже были зафиксированы в Сумской, Киевской, Черниговской и Запорожской областях.

"Случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными институтами. Информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды. Оккупанты обязательно понесут ответственность за каждое совершенное военное преступление", – отметили в украинской разведке.

Напомним, 31 марта умер маленький ребенок из Лисичанска, вся семья которого попала под обстрел со стороны оккупантов. В дом семьи накануне попал вражеский снаряд. Сейчас врачи борются за жизнь старшего братика девочки. Родители также находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что под Киевом оккупанты убили 2-летнего ребенка. Родители в обед уложили мальчика спать, однако больше он не проснулся – в это время в дом попал вражеский снаряд.

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