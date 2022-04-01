Сколько будет продолжаться война в Украине: военный эксперт назвал цели Кремля

По словам эксперта, Россия при удачном стечении обстоятельств может взять под свой контроль весь юго-восток.
Азербайджанский военный эксперт, офицер с 30-летним опытом службы и участием в реальных военных конфликтах Агиль Рустамзаде рассказал в интервью Главреду цель войны России в Украине.
По его слова, Кремлю нужны восточные области Украины.
"Россия обозначила свои цели - это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей", - говорит эксперт.
При этом он отмечает, что "Россия при удачном стечении обстоятельств может взять под свой контроль весь юго-восток".
"Харьков и Мариуполь с перспективой выхода на днепровский рубеж. Но РФ в достижении ее целей будет удерживать украинская армия, потому как ее цели и задачи заканчиваются у западной границы Украины и РФ будет идти до тех пор, пока ее не остановят. То есть пока они будут иметь возможность наступать", - говорит он.
Эксперт отметил, сколько еще может продолжаться война в Украине.
Все будет определять ход боевых действий. Если они получат ощутимый урон, то война будет уменьшаться. Украине нужно увеличить мощь ударов в 2,3,5 раз - если этого не сделать, например, за две недели, то российская может активно воевать еще, как минимум, месяц", - говорит он.
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ВСУ взяли под контроль Житомирскую трассу 31 марта. Хоть и оккупанты, которые готовы были атаковать Киев отступили, устроили там настоящие зверства.
Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.
Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.
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