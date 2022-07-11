"Мы еще не начинали": Данилов объяснил, как западное оружие меняет ход войны

Алексей Данилов рассказал об изменении хода войны / Фейсбук ОК "Север"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что западное оружие, поставляемое украинской армии, уже меняет ход войны.

Как написал он в своем Twitter, основными результатами работы западного оружия по уничтожению командных пунктов, техники и складов боеприпасов российских оккупантов за последнее время являются деморализация и демилитаризация захватчиков.

Секретарь СНБО также пояснил, что еще одним немаловажным результатом является деоккупация украинских территорий.

"Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны. И это мы еще не начинали!" - добавил Данилов.

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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