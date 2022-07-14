УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Макрон сделал важное заявление по Украине и предупредил РФ

14 июля 2022, 19:05

Французский лидер призвал готовиться к тому, что широкомасштабная война в Украине будет продолжаться.

Макрон
Макрон / president.gov.ua

Франция хочет добиться прекращения войны в Украине и не хочет, чтобы она распространилась за ее пределы и превратился в новую мировую войну.

Как пишет France24, даже в случае длительного конфликта в Украине Макрон заявил, что Франция будет продолжать помогать Киеву защищаться от Москвы, и предупредил РФ, будут соблюдать санкции против.

"Мы хотим остановить эту войну, не вступая в войну сами", – сказал он.

При этом французский лидер призвал готовиться к тому, что широкомасштабная война в Украине будет продолжаться.

При этом Макрон предупредил, что лето и начало осени, "несомненно, будут очень тяжелыми".

"Я говорю, что эта война будет продолжаться, но Франция всегда сможет помочь Украине", - сказал глава Франции.

Читайте также"Конец еще далеко": Макрон спрогнозировал, когда завершится война в Украине

Как сообщал Главред, союзники по НАТО продолжат поставлять оружие Украине столько, сколько понадобится. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Послание таково: мы будем продолжать делать это – и делать это интенсивно – до тех пор, пока это необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя", – сказал Олаф Шольц 29 июня на второй день саммита НАТО в Мадриде.

Читайте также:

война в Украине Эммануэль Макрон война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:14

Есть погибшие: украинские музыканты попали под обстрел в Виннице

19:14

Невероятная харизма и обаяние: 3 знака, которые влюбляют с первого взглядаВидео

19:05

Макрон сделал важное заявление по Украине и предупредил РФВидео

18:34

Аж трясутся из-за HIMARS: оккупанты перевозят технику и склады боеприпасов подальше от фронтаВидео

18:24

"Гормон Свободамин в действии": депортированная из России Наргиз "оторвалась" под песню СердючкиВидео

Реклама
18:23

"С днем рождения сына!": душевные поздравления и сердечные картинки маме, родителям, подруге

18:18

В Украине могут создать спецкомиссию для отслеживания западного оружия - ЕрмакВидео

18:03

Тела не могут идентифицировать: число жертв ракетного удара по Виннице резко возрослоФотоВидео

17:42

Российские офицеры убили своего солдата и списали на войну в Украине: перехват ГУРВидео

17:38

ВСУ разнесли вдребезги пункт управления и склад боеприпасов россиян на НиколаевщинеВидео

17:36

Беларусь перемещает зенитно-ракетные комплексы С-300: что известноВидео

17:20

Приметы на 15 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:01

Россиянам просто нравится убиватьмнение

16:51

Ракетный удар по Виннице: 42 человека без вести пропалиФотоВидео

16:14

Мощные грозы накроют пол Украины: синоптики объявили штормовое предупреждениеВидео

16:07

Россияне устроили вакханалию на могиле Шатунова: бросаются на крест и танцуют

16:02

Удар по Виннице: ракета летела на Житомир, но затем развернуласьФотоВидео

15:59

Превентивный удар по России: Доний объяснил, почему Запад должен ударить первым

15:56

"Государственная тайна": в Украине засекретили данные о потерях на войнеВидео

15:50

Войска РФ давят на Донбассе, но на Херсонщине ВСУ освобождают территории Украины – ЗалужныйВидео

Реклама
15:49

Под Херсоном произошли взрывы на ремонтной базе военных РФВидео

15:44

"Нас спасло 10 минут времени": Олег Скрипка чудом не стал жертвой ракетного обстрела ВинницыВидео

15:28

"Понимают, что им крышка": коллаборанты сдают ВСУ позиции российских оккупантовВидео

15:27

Путин не отказался от идеи сменить власть в Украине - Кочетков

15:26

Никто не выжил: при ракетном обстреле Винницы полностью уничтожили медицинскую клиникуВидео

15:24

Лунный посевной календарь на август 2022: лучшие дни для работы в огороде и саду

15:09

Олег Винник объявился: певец подарил ВСУ боевую "Волчицу"

14:57

Для освобождения всей Украины ВСУ нужно решить вопросы Донбасса и Херсонщины – генералВидео

14:55

Крышу снесло, авто сгорело: Лобода показала, что оккупанты натворили с домом ее семьиВидео

14:42

Женщин будут брать на воинский учет только с их согласия – ГенштабВидео

14:39

Дорогие вещи и крупы превратятся в пыль: как вывести надоедливую моль

14:34

Нам нужен план разрушения Россиимнение

14:28

Сегодня ночью ждите ответ: Арестович предупредил россиян за кровавую атаку на ВинницуВидео

14:21

ВСУ освободили уже 44 населенных пункта на Херсонщине, обостряется партизанская война – ОВАВидео

14:18

Россияне обстреляли Винницу ракетами Калибр, их запустили из Черного моряФотоВидео

14:03

Войну прекращать не намерены: в РФ высказались о "спецоперации" в УкраинеВидео

13:53

С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику

13:47

Ракетный удар по Виннице: количество погибших выросло до 20, среди них детиФотоВидео

13:46

"Россия должна исчезнуть": в Виннице погибли мама и младенец, тела серьезно поврежденыФотоВидео

13:37

Нацгвардейцы уничтожили вражескую ДРГ на Донбассе, устроив оккупантам ловушкуВидео

Реклама
13:36

"Нужно ликвидировать": эксперт объяснил, как Украина может использовать Крымский мост против РФ

13:35

У Херсона горит склад войск РФ: оккупанты убегают в панике и вывозят награбленноеВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 15 июля 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – деньги, Козерогам – важные известияВидео

12:52

Ты уже достаточно толстая: Седокова рассказала, сколько наела лишних килограмм

12:36

Как и когда закончится война в Украине: эксперты озвучили три сценарияВидео

12:32

В Чернигове 8-летняя девочка собирает деньги для ВСУ: ее отец сейчас на фронте

12:05

Страна-убийца ударила ракетами по центру Винницы - Зеленский опубликовал видео с места "прилета"Видео

12:04

Мальчик или девочка: Тодоренко поделилась секретом беременности

12:03

"До смерти Путина": Доний рассказал, когда может закончиться война в Украине

12:03

Россия нанесла ракетные удары по Виннице: есть погибшие и раненыеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять