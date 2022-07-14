Макрон сделал важное заявление по Украине и предупредил РФ

Макрон / president.gov.ua

Франция хочет добиться прекращения войны в Украине и не хочет, чтобы она распространилась за ее пределы и превратился в новую мировую войну.

Как пишет France24, даже в случае длительного конфликта в Украине Макрон заявил, что Франция будет продолжать помогать Киеву защищаться от Москвы, и предупредил РФ, будут соблюдать санкции против.

"Мы хотим остановить эту войну, не вступая в войну сами", – сказал он.

При этом французский лидер призвал готовиться к тому, что широкомасштабная война в Украине будет продолжаться.

При этом Макрон предупредил, что лето и начало осени, "несомненно, будут очень тяжелыми".

"Я говорю, что эта война будет продолжаться, но Франция всегда сможет помочь Украине", - сказал глава Франции.

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Как сообщал Главред, союзники по НАТО продолжат поставлять оружие Украине столько, сколько понадобится. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Послание таково: мы будем продолжать делать это – и делать это интенсивно – до тех пор, пока это необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя", – сказал Олаф Шольц 29 июня на второй день саммита НАТО в Мадриде.

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