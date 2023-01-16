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Разнесли дом и убили 40 человек: СБУ установила личности военных РФ, которые устроили ракетный удар

16 января 2023, 16:56
Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к этой ракетной атаке причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора.
Удар по Днепру
Удар по Днепру / соцсети

Служба безопасности Украины сообщила, что установила личности всех российских военных, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре.

Известно, что от ракетного удара 14 января погибли уже 40 человек.

Следователи СБУ возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки РФ.

Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к этой ракетной атаке причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:

Российские военные
Российские военные / t.me/insiderUKR/48631
  • командир 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;
  • командир авиационного отряда 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года;
  • начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Голенков Дмитрий, 01.09.1978 года;
  • штурман 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года;
  • штурман 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года;
  • инженер по авиационному вооружению 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года.

Кроме того, в результате осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому.

После проведения соответствующих экспертиз причастным оккупантам будет сообщено о подозрении.

Кроме того, OSINT-комьюнити Molfar сообщили об установлении имен 44 россиян, причастных к атаке по многоэтажке в Днепре: тех, кто заправлял самолеты и ракеты перед пуском, а также россиян, связанных с авиационным полком, но не принадлежащих к его составу.

Ракетный удар по Днепру 14 января 2023

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. Дом состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

В результате попадания российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья.

16 января в ОВА сообщили, что из-за ракетного удара по жилому массиву в Днепре погибли 40 человек.

Тем временем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

"Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным", - сказал глашатай Путина.

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