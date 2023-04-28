"Расчет был на максимальное количество жертв": ракетный удар по Умани был неслучайным - эксперт

Во время массированной атаки 28 апреля российские оккупанты применили "условно высокоточное оружие", подчеркнул эксперт.

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Ракетный удар по Умани мог быть неслучайным / Главред

Российские оккупационные войска могли попасть в жилой дом в Умани неслучайно. Главная цель массовой атаки на Украину заключается в том, чтобы напугать мирных жителей. В то же время часть уничтоженных ракеты врага могла иметь другие цели. Такое мнение высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

"У меня есть определенное понимание, почему целили именно в этот дом в Умани. В этом городе я прожил более десяти лет. Но я бы не хотел сейчас об этом говорить", - отметил Мельник в интервью Оbozrevatel.

По словам эксперта, во время массированной атаки 28 апреля российские оккупанты применили "условно высокоточное оружие".

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"Было бы большим комплиментом говорить, что они целили именно в этот подъезд, но если мы говорим о многоквартирном доме с несколькими подъездами, это довольно большая цель. Это не то, что обычно укладывается в понятие высокоточного оружия. Например, в западных образцах высокоточного оружия отклонение плюс-минус несколько метров", - пояснил Мельник.

Также он допустил возможность того, что отдельные сбитые вражеские ракеты были нацелены на уничтожение других объектов на территории Украины.

"Мы просто не знаем, что было заложено в программе тех ракет, которые уничтожены. Можно предположить, что такая цель как жилой дом, не была приоритетной", - сказал эксперт.

Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности (Центр Разумкова).

"Если говорить в целом, то это составляющая российской стратегии, которая касается терроризирования гражданского населения. Как сама цель, так и время, в которое эти удары наносились, свидетельствует о том, что расчет был на максимальное количество жертв среди гражданского населения", - подытожил Мельник.

Ракетный обстрел Украины в ночь на 28 апреля

Посреди ночи 28 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепру, Умани и Украинке. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил удар по Умани двумя российскими ракетами.

Еще одна ракета ударила по частному дому в Днепре. В результате этого погибла 2-летняя девочка и её 31-летняя мама. Также пострадали 3 человека.

Оккупанты выпустили по Украине 23 российские ракеты. Украинские военные сбили 21 ракету и 2 БПЛА. Это подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что подобная атака является "типичным почерком россиян".

"Это Умань. Ничтожные существа попали ракетой в многоэтажку, есть пострадавшие. Ракетный обстрел осуществили тогда, когда гражданские люди спали. Типичный почерк российских террористов", - заявил Ермак.

По предварительным данным, в результате российского ракетного удара по жилому дому в Умани погиб по меньшей мере 21 человек. Среди пострадавших по меньшей мере 18 человек, из них 9 находятся в больнице. Разбор завалов и поиск людей все еще продолжается.

Смотрите видео Главреда о первых минутах после ракетного удара по Умани 28 апреля:

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