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Жительница Умани рассказала о первых минутах после попадания российской ракеты в ее дом

Сергей Кущ
28 апреля 2023, 11:05 обновлено 28 апреля, 11:05
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Медики достали из головы мужа осколок стекла. Сама женщина получила ранения ног.
Уманчанка рассзкала о последствиях ракетного удара РФ
Уманчанка рассзкала о последствиях ракетного удара РФ / скриншот

Жительница Умани рассказала о пережитом, ранениях и состоянии детей после ракетного удара России по многоэтажке.

В эфире "Сніданку з "1+1" она рассказала, что был очень большой, мощный удар и от взрыва у них повыбивало все стекла и зеркала.

"Я очень испугалась за детей, потому что они спали в другой комнате. Сразу побежала к детям и в вот этом шоковом состоянии, в стекле... Порезались очень сильно. Мужу осколок попал в голову. То есть мы сейчас с мужем в больнице. Дети, слава Богу, с меньшими повреждениями. Они у бабушки", - рассказала уманчанка.

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Она добавила, что медики достали из головы мужа осколок стекла. Сама женщина получила ранения ног. Супругам наложили швы.

Дети Юлии в возрасте 9 и 10 лет были в шоковом состоянии. Сейчас они находятся в безопасном городе в селе с бабушкой.

"Я знаю, что нам еще очень повезло. Потому что больший удар пришелся не на наш подъезд, а на соседний. Очень трудно сейчас эту информацию воспринимать - что знакомых людей, которые проживали рядом, уже нет", - делится женщина.

Ракетный удар России 28 апреля

Рано утром 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом, разрушен подъезд. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Число жертв и пострадавших растет.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабную ракетную атаку оккупантов по Украине. По его словам, в Умани повреждено около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. Есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок.

В Днепре российская ракета попала в один из жилых домов. Погибла молодая женщина и ребенок.

Смотрите видео о последствиях российской ракетной атаки по Умани утром 28 апреля 2023 года:

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