"Мужчина бросился в комнату, где спали дети, а там – пустота": возросло число погибших детей в Умани

При идентификации тел оказалось, что погибли пятеро детей – двое мальчиков и трое девочек.

https://glavred.info/ukraine/muzhchina-brosilsya-v-komnatu-gde-spali-deti-a-tam-pustota-vozroslo-chislo-pogibshih-detey-v-umani-10466746.html Ссылка скопирована

Идентификация тел показала, что в Умани погибли пятеро детей/ Facebook Игорь Клименко

Ракетный удар страны-агрессора РФ по многоэтажке в Умани 28 апреля унес жизни 23 человек. В полиции уточнили, что количество погибших детей увеличилось до пяти – такие результаты были объявлены после проведения идентификации тел.

Ранее считалось, что среди погибших было четверо детей. Обновленные данные сообщил глава МВД Игорь Клименко в Facebook.

"В процессе идентификации выяснилось, что погибло 5 детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и трое девочек (8, 11 и 14 лет)", – написал Клименко.

видео дня

Он рассказал, что пока были идентифицированы 22 тела. Одна женщина считается без вести пропавшей, ее поиски продолжаются.

"Вместо комнаты, где спали двое детей, была пустота"

Местная журналистка Алина Золотухина рассказала в комментарии "Громадскому радио", что спасатели разбирали завалы весь день и всю ночь. Разбор завалов продолжается.

Также она отметила, что общалась со многими пострадавшими, родные которых оказались под завалами.

"Один из них это мужчина. После взрыва он бросился в комнату, где спали двое детей, а на месте комнаты – пустота. И этот мужчина сидел с пустым взглядом до самого вечера и ждал хотя бы какого-то известия. У него несколько раз случился нервный срыв, несмотря на то, что медики укололи ему немало успокоительных", – рассказала Золотухина.

Журналистка также отметила, что волонтеры и городские власти открыли счета, на которые все неравнодушные могут прислать деньги для помощи пострадавшим. Кроме этого, был организован штаб, через который координируется поиск близких.

Ракетный удар РФ по Умани 28 апреля

В ночь на пятницу, 28 апреля, российские оккупанты атаковали Украину ракетами. В частности, ракетный удар был нанесен по Умани Черкасской области. Одна из ракет ударила в многоэтажку – там был разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе.

В целом известно о 23 погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани, из которых пятеро детей. Также в результате ракетной атаки пострадали по меньшей мере 18 человек, из них 9 находятся в больнице.

В сети появилось видео, как мужчина, который чудом выжил той ночью, со слезами на глазах называет соседей, с которыми он уже никогда не сможет встретиться и поговорить. Мужчина утверждает, что в этом доме все были своими. Люди знали друг друга и дружили. Они все заселились в дом еще в 1993 году, когда его сдали в эксплуатацию.

Смотрите видео рассказа женщины, которой удалось выжить вместе с семьей во время ракетного удара оккупантов по Умани:

Читайте также: