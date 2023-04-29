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"Может длиться даже десятилетиями": Зеленский предостерег от затяжной войны в Украине

Алёна Воронина
29 апреля 2023, 13:10 обновлено 29 апреля, 13:14
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Решающую роль в том, как быстро завершится война, играет предоставление оружия Украине от Запада, подчеркнул украинский президент.
Владимир Зеленский, украинские военные
Зеленский предостерег от затяжной войны в Украине/ Офис президента Украины, 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что есть риск превращения войны в затяжную. При одном из наихудших сценариев она может длиться годами или даже десятилетиями.

Решающую роль в том, как быстро завершится война, играет предоставление Западом оружия Украине, чтобы наше государство могло защитить себя от страны-агрессора России. Об этом украинский президент заявил в интервью финскому изданию Yle.

Он подчеркнул, что успех украинского контрнаступления во многом зависит от объемов и сроков поставок западного оружия. Зеленский заявил, что вооружение имеет значение, а также добавил, что российские оккупанты уже теряют мотивацию и боятся последствий своего отступления.

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"Для других стран дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски Третьей мировой войны", – заявил президент Украины.

Зеленский добавил, что война в Украине не должна завершиться так, как в Финляндии. В издании предположили, что он имел в виду советско-финскую войну 1939-1940 годов, следствием которой стало то, что финнам пришлось отдать СССР около 10% своей территории.

Издание отмечает, что украинский президент не рассказал никаких подробностей о предстоящем контрнаступлении защитников Украины.

Война в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины планирует провести контрнаступление, в рамках которого намерен отбросить оккупационные войска России и вернуть Крым. Успех ВСУ зависит от поставок западных вооружений. Государство хочет спасти как можно больше жизней, поэтому поставки оружия важны.

Также раньше Зеленский призвал дать ВСУ дальнобойное оружие и авиацию. Украина готовится к проведению контрнаступательной военной операции, поэтому ВСУ нуждаются в достаточном количестве артиллерийских систем, бронетехники, дальнобойного оружия и авиации. Никаких табу и ограничений, которые могут сделать уязвимыми украинское государство для атак оккупантов России, быть не должно, подчеркнул Зеленский.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 27 апреля подписал указ, согласно которому разрешил после 1 июля 2024 года депортацию с оккупированных территорий тех украинцев, которые не хотят получать российский паспорт и желают сохранить украинское гражданство. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пояснили, что таким образом страна-агрессор РФ хочет заставить украинцев получать паспорта России, а также создает новую "схему" для депортации.

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