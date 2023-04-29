Первая фаза контрнаступления началась: Свитан рассказал о происходящем на фронте

Активные действия украинской армейской разведки начались сразу после Пасхи, уверен эксперт.

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Украинские военные, Роман Свитан / 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

ВСУ уже начали первую фазу контрнаступления. На этом этапе задействована фронтовая разведка, которая заходит в российский тыл на глубину до 30 км, заявил военный эксперт Роман Свитан.

Активные действия украинской армейской разведки начались сразу после Пасхи Разведчики действуют в российском тылу, собирая сведения, нужные для планирования наступательных действий и нанесения ударов по ключевым объектам оккупантов, передает слова Свитана УНИАН.

Эксперт говорит, что плацдарм не обязательно будет именно там, где сейчас замечена активность украинской разведки. Окончательное решение будет принято позже.

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"А сами разведчики заходят [на оккупированную территорию] везде, где можно зайти и выполнить боевую задачу. По всей линии фронта – начиная от Кинбурнской косы и заканчивая Купянском. Везде наши разведчики [действуют] на глубине до 30 километров", – пояснил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Эксперт подчеркивает, что это еще нельзя считать собственно наступательными действиями. Они будут сосредоточены уже не по всей линии фронта, а в одном-двух направлениях.

По словам Свитана, наиболее сильные позиции для наступления ВСУ имеют на херсонско-запорожском направлении, где россияне уже сейчас прижаты к морю и располагают всего одной веткой снабжения.

"А вот Донецкое направление для нас не выгодное ни в какой позиции. Там россияне находятся на возвышенности. На Донбасс очень сложно наступать, Донбасс можно только обойти со стороны левого берега Северского Донца на Луганск со Сватово и Кременной. Но пока у россиян там большое количество сил и средств. А подвоз амуниции – там очень короткое плечо", – пояснил Свитан.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что Украина продолжает готовиться к контрнаступательной операции.

Украинский народ верит в свою победу и освобождение всех оккупированных агрессором Россией территорий.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что силы обороны Украины завершают подготовку к контрнаступательной операции.

Украинским военным нужно овладеть вооружениями, которые поступили от Запада.

Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи рассказал о том, что американские военные провели моделирование ситуации с контрнаступлением ВСУ и пришли к выводу, согласно которому армия Украины находятся в очень хорошей позиции. По его словам, численность российских сухопутных сил увеличилась, однако они серьезно деградировали.

Смотрите видео Главред - Андрусив сделал прогноз о сроках контрнаступления ВСУ:

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