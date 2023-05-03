Медведев пригрозил Зеленскому убийством: в ОП указали на его "балабольство"

В Кремле произошел пожар после атаки беспилотников - загорелась крыша. РФ пытается во всем обвинить Украину. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оскандалился после своего странного заявления о "необходимости устранить" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он прямо написал в своем Telegram-канале.
Он также размечтался о "капитуляции" Украины.
"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции", - написал Медведев.
Реакция Офиса президента
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал Медведева и жестко поставил его на место. Он потроллил Медведева и указал на его "балабольство".
"На любое угрожающее заявление типичного российского субъекта "Медведева" (заместитель Совбеза России), особенно о "физическом уничтожении", есть блестящая финская ремарка: Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten (в переводе – "Пустая бочка сильнее гремит", "В бочке и звона много")", - написал Подоляк.
Удар беспилотника по Кремлю
В Кремле 3 мая сделали заявление, в котором обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар" по резиденции главы страны-агрессора России Владимира Путина.
"Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента, сообщил Кремль. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", - указали в сообщении.
Российские пропагандисты написали, что Путин не пострадал. Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.
В Сети опубликовали видео, как неизвестный беспилотник наносит удар по крыше Кремля, после чего происходит возгорание.
На Банковой нет никакой информации о ночных атаках беспилотников на Кремль. Украина направляет все свои силы и средства на освобождение своих территорий, а не на нападение на чужие объекты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил, что Украина не атакует российского диктатора Путина или Москву. Государство использует оружие лишь для защиты своей территории.
Смотрите видео о том, как беспилотник атаковал Кремль:
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