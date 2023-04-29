"Господи, спаси и сохрани": точное попадание HIMARS по базе российских офицеров попало на видео

Две ракеты поразили здание, пробив крышу и взорвавшись между первым и вторым этажами.

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HIMARS уничтожил российских офицеров / скриншот, Википедия

Российские пропагандисты заявили, что реактивная артиллерийская система HIMARS якобы разрушила здание, где размещались офицеры Владикавказского гарнизона 58-й армии.

В Сети появилось видео с последствиями прилета. На кадрах, вероятно, один из оккупантов говорит: "Господи, спаси и сохрани".

"Две ракеты поразили здание, пробив крышу и взорвавшись между первым и вторым этажами, что привело к обрушению бетонных перекрытий в той части здания. Одна из ракет пробила еще одну бетонную плиту в подвале, где находились три офицера, но, к счастью, никто не пострадал. В результате взрыва стены были разрушены, а пол подвала был разорван в клочья", - написали в росСМИ.

видео дня

Смотрите видео последствий удара HIMARS по базе оккупантов:

Здание полностью разрушено / скриншот с видео

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников показал, какими устаревшими средствами российские оккупанты отбивались от современных реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Это военный угловой отражатель. Вся территория возле Херсонского моста была покрыта десятками таких российских светоотражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от... HIMARS", - отметил Резников, подчеркнув, что это еще раз подтверждает, что идет война "свободного будущего против тоталитарного прошлого".

Ранее военный эксперт Олег Жданов говорил, что современная военная техника России уже не перебрасывается на войну в Украину. Сейчас захватчики снимают советскую технику и вооружение со складов длительного хранения – речь идет о машинах, танках, бронетранспортеры, которым 30 лет и более.

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