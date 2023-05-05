За эти деньги планируется закупка 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и ракет.

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Совет ЕС выделили 1 миллиард евро на закупку боеприпасов Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 14 ОМБр Романа Великого

Совет Европейского Союза выделили 1 миллиард евро для закупки боеприпасов для Украины. Об этом сообщила пресс-служба.

За эти деньги планируется закупка 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и ракет у европейской оборонной промышленности.

"ВСУ необходимо значительное количество боеприпасов для защиты украинского народа и территории. Им нужно быстро. Вместе с предыдущим решением оперативно предоставить боеприпасы из существующих запасов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что общая помощь Украине от Совета Евросоюза составит 5,6 миллиарда евро. Планируется финансирование контрактов, которые будут заключены не позднее 30 сентября этого года. 1 миллиард евро потратят на компенсацию стоимости боеприпасов, которые Европа передала Украине из своих запасов.

Военная помощь Украине

Украина готовится к проведению контрнаступательной военной операции, поэтому ВСУ нуждаются в достаточном количестве артиллерийских систем, бронетехники, дальнобойного оружия и авиации. Никаких табу и ограничений, которые могут сделать уязвимыми украинское государство для атак оккупантов России, быть не должно. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ходе совместного пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом и словацким главой государства Зузаной Чапутовой.

Ранее главнокомандующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина получила уже более 98% бронетехники, которую обещали передать США. Каволи также акцентировал внимание на том, что Америка передаст украинским военным все обещанное вооружение, которое необходимо для контрнаступления.

Помощница главы Пентагона Селеста Валландер заявила, современные истребители уже включили в список нужд Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с союзниками насчет поставки в Украину истребителей F-16. Несколько стран уже выразили готовность начать подготовку украинских пилотов. При этом решающее слово в вопросе предоставления Украине F-16 будет за США.

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