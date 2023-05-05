УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Совет ЕС выделили 1 миллиард евро на закупку боеприпасов Украине

Ангелина Подвысоцкая
5 мая 2023, 19:16 обновлено 5 мая, 19:20
4
За эти деньги планируется закупка 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и ракет.
ВСУ, Совет Евросоюза
Совет ЕС выделили 1 миллиард евро на закупку боеприпасов Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 14 ОМБр Романа Великого

Совет Европейского Союза выделили 1 миллиард евро для закупки боеприпасов для Украины. Об этом сообщила пресс-служба.

За эти деньги планируется закупка 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и ракет у европейской оборонной промышленности.

"ВСУ необходимо значительное количество боеприпасов для защиты украинского народа и территории. Им нужно быстро. Вместе с предыдущим решением оперативно предоставить боеприпасы из существующих запасов", - говорится в сообщении.

видео дня

Отмечается, что общая помощь Украине от Совета Евросоюза составит 5,6 миллиарда евро. Планируется финансирование контрактов, которые будут заключены не позднее 30 сентября этого года. 1 миллиард евро потратят на компенсацию стоимости боеприпасов, которые Европа передала Украине из своих запасов.

Военная помощь Украине

Украина готовится к проведению контрнаступательной военной операции, поэтому ВСУ нуждаются в достаточном количестве артиллерийских систем, бронетехники, дальнобойного оружия и авиации. Никаких табу и ограничений, которые могут сделать уязвимыми украинское государство для атак оккупантов России, быть не должно. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ходе совместного пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом и словацким главой государства Зузаной Чапутовой.

Ранее главнокомандующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина получила уже более 98% бронетехники, которую обещали передать США. Каволи также акцентировал внимание на том, что Америка передаст украинским военным все обещанное вооружение, которое необходимо для контрнаступления.

Помощница главы Пентагона Селеста Валландер заявила, современные истребители уже включили в список нужд Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с союзниками насчет поставки в Украину истребителей F-16. Несколько стран уже выразили готовность начать подготовку украинских пилотов. При этом решающее слово в вопросе предоставления Украине F-16 будет за США.

Смотрите видео Главреда о фейках, которые разгоняет РФ о военной помощи Украине:

Другие новости:

война в Украине Совет ЕС военная помощь вторжение России
Реклама

Главное за день

Совет ЕС выделили 1 миллиард евро на закупку боеприпасов Украине

Совет ЕС выделили 1 миллиард евро на закупку боеприпасов Украине

19:16 Украина
Труханов в ближайшие часы выйдет из СИЗО: за мэра Одессы внесли залог в 13 млн гривен

Труханов в ближайшие часы выйдет из СИЗО: за мэра Одессы внесли залог в 13 млн гривен

19:10 Украина
Эффективность HIMARS резко снизилась: оккупанты научились бороться с ракетами - CNN

Эффективность HIMARS резко снизилась: оккупанты научились бороться с ракетами - CNN

18:27 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:26

Контурный боб – потрясающая стрижка 2023, которая может стать изюминкой каждой женщины летом

19:22

Почему в СССР фанатели от хрусталя: на нем можно озолотиться и сегодня

19:20

Что стоит за угрозами Пригожина Шойгу и Герасимовумнение

19:16

Совет ЕС выделили 1 миллиард евро на закупку боеприпасов УкраинеВидео

19:10

Труханов в ближайшие часы выйдет из СИЗО: за мэра Одессы внесли залог в 13 млн гривен

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:55

Макароны были везде: женщина нашла в лесу 200 кг готового блюда

18:49

"Худшая из возможных потерь": в тяжелых боях под Бахмутом погиб известный эксперт по энергетикеВидео

18:42

Знак мужества: президент Чехии подарил Зеленскому легендарный пистолет

18:27

Эффективность HIMARS резко снизилась: оккупанты научились бороться с ракетами - CNNВидео

Реклама
17:50

"В списке на обмен с января": Россия цинично не отпускает с плена журналиста УНИАН

17:36

"Окружение Путина готовит его к сакральной жертве": Жданов рассказал о приближающемся хаосе в РФВидео

17:28

Журналист Дмитрий Хилюк - заложник российского террористического режима - Ганницкий

17:19

Взрывная головоломка по картинке: найти лишнее число за 15 секунд почти невозможно

16:53

Тодоренко показала свой целлюлит у пальмы

16:51

Еле ходит, с трудом переодевается: путинист Газманов начал завидовать КиркоровуВидео

16:42

Мощно "насыпали" оккупантам под Бахмутом: Маляр рассказала об активных штурмовых действиях ВСУВидео

16:29

Берлин опасается флагов Украины и России: 8 и 9 мая продлится запрет

16:21

"Алла, как всегда, на высоте": Вайкуле пояснила, зачем Пугачева срочно вернулась в МосквуВидео

16:10

"Тварь, мразь": Соловьев жестко обозвал Пугачеву после её возвращения в Москву

16:03

"Это уже было паллиативное лечение": муж Русланы Писанки рассказал о последних днях актрисыВидео

Реклама
16:00

Россия взяла журналиста Хилюка в заложники и упорно не отдает его по непонятным причинам - ГанницкийЭксклюзив

15:58

Как резать мясо на шашлык – вдоль или поперек волокон: эту ошибку совершают даже опытные повара

15:52

"Может прилететь": американцы дали понять Путину, что знают, где находятся бункеры - ЖдановВидео

15:51

Иммунитет клана Путина рушится, Россия теряет контроль над регионами – ПодолякВидео

15:37

Чем подстричь траву в домашних условиях: 4 лучших инструмента для дачника

15:34

"Кремль, спишь?" - "Украинская команда" передала дроны с посланиями оккупантам 204-му батальону ТрО

15:18

Популярная американская актриса Мег Райан удивила жутким видомВидео

15:15

"Украина победит РФ только в сказке": пропутинский премьер Венгрии Орбан "отличился" бредовой мысльюВидео

15:12

Картинка-головоломка "взорвет" ваш мозг: нужно за 10 секунд найти астронома

15:03

"Вы что несете, мрази?": пропагандисты в истерике собачатся из-за "бавовны" в РФВидео

15:01

РФ стягивает в Бахмут "вагнеровцев", чтобы захватить город до 9 мая - МалярВидео

15:00

Гороскоп на завтра 6 мая 2023: Скорпионам - катастрофа с деньгами, Стрельцам - разлука с близкимиВидео

14:39

"Поздравляем с 9 мая, Слава Украине": Жданов сделал прогноз об акции БПЛА над Красной площадьюВидео

14:38

Настя Каменских расплакалась прямо на сцене: как Потап поздравил певицуВидео

14:38

В ВСУ опровергли информацию насчет уничтожения ракеты Кинжал комплексом Patriot

14:29

Для чего пьют чай с чабрецом: новые сведения об ароматном напитке приведут в изумлениеВидео

14:15

Пригожин не может захватить Бахмут до 9 мая: в ГУР и ВСУ объяснили, почему "вагнеровцы" будут бежатьВидео

14:09

Фильм ужасов: женщина купила дом, кишащий ядовитыми змеями

13:59

Лунное затмение 5 мая: Влад Росс рассказал, для каких знаков оно будет судьбоноснымВидео

13:27

Уголовник полгода отвоевал в ЧВК Вагнер и по возвращению в РФ с подельниками убил двух аниматоров

Реклама
13:01

Patriot сбил гиперзвуковой Кинжал: ВСУ перехватывают "неуловимые" ракеты РФ – СМИ

12:56

"Контрнаступление уже началось": в Силах обороны прокомментировали "вбросы"Видео

12:35

"Иуда": вице-мисс Киева оскорбила Зеленского и ждет победы РоссииВидео

12:24

"Даже вороны должны были летать по пропускам": Жданов объяснил уязвимость Кремля перед атакойВидео

12:22

Бегство ЧВК Вагнера из Бахмута: в Кремле отреагировали на истерику Пригожина

12:19

Ситуация в России близится к событиям 1917 года, Кремлю грозит переворот – ЖдановВидео

11:56

Будут ли летом отключать свет: в "Укрэнерго" дали неожиданный прогнозВидео

11:35

РФ убила дочь известного отоларинголога: Лиза Невара скончалась в больнице после атаки на КраматорскВидео

11:23

Подрывы на железной дороге РФ могут продолжиться: разведка Британии объяснила о последствияхВидео

11:13

Могут ли уволить с работы, если нет военного билета: ответ юристаВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять