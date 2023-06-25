'Вернутся в зону 'СВО': в Госдуме высказались о судьбе 'вагнеровцев'

Те, кто не принимал непосредственного участия в "мятеже", если захотят, заключат контракт с Минобороны и вернутся на войну в Украину, сказал депутат Госдумы.

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В Госдуме высказались о судьбе "вагнеровцев" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Член комитета по обороне Госдумы РФ Виктор Соболев заявил, что те бойцы частной военной компании "Вагнер", которые не принимали участия в "мятеже" их главаря Евгения Пригожина, смогут вернуться на войну в Украину, подписав контракты с Минобороны страны-агрессора. Некоторые подразделения самораспустятся, но преследовать никого не будут.

"Те, кто не принимал непосредственного участия в мятеже, если захотят, заключат контракт с Минобороны и вернутся в зону "СВО". Те, которые участвовали, пока непонятно, что с ними будет, но преследоваться они не будут", - заявил Соболев в интервью изданию "Подъем".

По его словам, участников "путча Пригожина", вероятнее всего, отправят по домам и не позволят присоединиться к Пригожину, которого якобы отправили "в ссылку" в Беларусь.

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"Я не думаю, что Лукашенко позволит на территории Беларуси организовать частную военную кампанию, исходя из тех уроков, которые частная военная кампания сделала в России", - сказал Соболев.

"Переворот" Пригожина

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что кадровые военные Минобороны оккупантов РФ нанесли ракетный удар по тылу вагнеровцев. В ответ Пригожин сказал, что он собрал 25-тысячную группировку и пойдет на Москву для разборок с ведомством Шойгу.

Утром 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль Ростов-на-Дону. Теперь они удерживают там все военные объекты. Сбили вертолеты и самолет, которые пытались по ним ударить.

После Ростова Вагнер по той же схеме захватил и Воронеж.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил сведения, что Вагнер идет на Москву.

Вечером 24 июня стало известно о том, что Александр Лукашенко во время переговоров с Пригожиным уговорил его прекратить наступление на Москву. Сам Пригожин также подтвердил это и сказал, что разворачивает колонны своих наемников, отправляясь в тыловые лагеря на территории Украины.

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