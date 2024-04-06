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Будет мощная защита от КАБов: Зеленский анонсировал появление новейшего оружия

Ангелина Подвысоцкая
6 апреля 2024, 20:48обновлено 6 апреля, 21:32
Истребители F-16 смогут защитить украинцев от российских атак, но их будет мало, поэтому Украина разрабатывает собственное оружие.
Владимир Зеленский, удар КАБом по Харькову
Зеленский анонсировал появление защиты от КАБов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, патрульная полиция Харьковской области

Российские оккупанты забрасывают украинские территории управляемыми авиационными бомбами (КАБами). Украинские силы ПВО сбивали российские самолеты, которые сбрасывали эти бомбы, но сейчас враг осуществляет запуски из более глубоких точек. Но ситуация в Украине может значительно улучшиться. Положительные изменения анонсировал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для телемарафона "Единые новости", сообщает Офис президента.

Зеленский отметил, РФ боится того, что Украина увеличит количество дальнобойных систем ПВО.

"На той дистанции, на которой мы сбивали их носители, они поняли, что не надо заходить так глубоко к нам. Поэтому они сейчас увеличили расстояние. И мы должны увеличивать системы противовоздушной обороны, которые дальнобойные. Подчеркну, что Россия этого очень боится", - сказал Зеленский.

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Защитить украинцев от российских КАБов смогут истребители F-16, которые уже совсем скоро получат Воздушные силы Украины, говорит президент.

"Но их количество будет недостаточным для полной защиты от КАБов, поэтому сейчас Украина также разрабатывает собственное оружие для противодействия российской авиации", - говорится в сообщении.

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБы? / Инфографика: Главред

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

F-16 для Украины - последние новости по теме

Напомним, что стало известно, что Украине передадут F-16 не раньше июля. Журналисты уточняют, что западные истребители готовы, а летные инструкторы ждут украинских пилотов в новом учебном центре в Румынии.

Йенс Столтенберг рассказал, смогут ли ВСУ наносить удары из F-16 по военным целям РФ за пределами Украины. Генсек Альянса не смог спрогнозировать, когда Украина получит истребители. По его словам, все союзники Киева хотят, чтобы они были там как можно раньше.

Первая группа украинских пилотов закончит обучение на F-16 к лету. Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август, хотя точный график зависит от хода программы.

ф-16 f-16 инфографика
Что такое F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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война в Украине ПВО Владимир Зеленский авиабомба вторжение России F-16
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