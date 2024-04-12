УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ имеет 3 цели во время ударов по энергетике Украины: эксперт объяснил логику врага

Алёна Воронина
12 апреля 2024, 18:19
Оккупанты пытаются определить наиболее слабые звенья и пытаются нанести наибольший вред именно там, говорит эксперт.
РФ имеет 3 цели во время ударов по энергетике Украины: эксперт объяснил логику врага
РФ имеет 3 цели при ударах по энергетике Украины/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

Российские захватчики сосредоточились на ударах по энергообъектам Украины. Страна-агрессор Россия может иметь три цели, осуществляя такие атаки.

Такое мнение высказал подполковник запаса, преподаватель Национального университета "Львовская политехника", военный эксперт Владимир Гулима, сообщает OBOZ.UA. По его словам, первое цель российских оккупантов - попытка затормозить развитие оборонного комплекса Украины, который критически зависит от электроэнергии.

"Когда мы говорим о том, что нам надо увеличивать производство собственного оружия, экипировки и другой военной продукции, это предполагает создание новых предприятий, модернизацию уже имеющихся или увеличение объемов производства. И всё это требует больших энергоресурсов, в частности электроэнергии. Наверное, именно на это и направлены действия врага", - отмечается в сообщении.

видео дня

Второй вероятной целью врага является создать проблемы для Украины в поставках по железной дороге сырья и комплектующих для украинских предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Ведь железная дорога требует значительного количества электроэнергии.

Третья возможная причина, по словам Гулимы, заключается в том, что удары оккупантов по украинской энергосистеме могут быть ответом на украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Не столько месть, но и мы, и они просчитывают слабые места экономики, определяют наиболее слабые звенья и пытаются нанести наибольший вред именно там. Мы определили одни цели, они - другие, и идет борьба на истощение, на уменьшение экономических возможностей друг друга", - добавил он.

Кто такой Владимир Гулима?

Владимир Гулима – подполковник запаса, обозреватель по международной безопасности Аналитического центра регионального сотрудничества, преподаватель Национального университета "Львовская политехника", военный эксперт.

Удары оккупантов по энергосистеме Украины - последние новости

Ранее сообщалось, что российские ракеты полностью разрушили Трипольскую ТЭС под Киевом в ночь на 11 апреля. В результате российских ударов произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

После этого в Defense Express сообщили, что Россия уничтожила Трипольскую ТЭС новейшими ракетами Х-69. Хотя ракета Х-69 отстает по характеристикам от гиперзвукового "Кинжала", ее использование оказалось более эффективным во время удара по Трипольской ТЭС.

В Центрэнерго рассказали, можно ли восстановить Трипольскую ТЭС. Восстановить станцию можно, но с учетом постоянных атак на украинскую энергосистему это бесполезно, пока у Украины не будет современных средств противовоздушной обороны, заявил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.

Спикер ВС назвал ключевые цели атак РФ. По словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша, недостаток сил и средств ПВО в Украине позволяет оккупантам поражать объекты в западных областях страны. По его словам, россияне сейчас особое внимание сосредотачивают на энергетических и инфраструктурных объектах на западе Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России энергетика ракетный удар электроэнергия
Реклама

Главное за день

Генштаб нашел тысячи военных, которые не были на фронте: в ВСУ продолжается ротация

Генштаб нашел тысячи военных, которые не были на фронте: в ВСУ продолжается ротация

18:42 Украина
РФ имеет 3 цели во время ударов по энергетике Украины: эксперт объяснил логику врага

РФ имеет 3 цели во время ударов по энергетике Украины: эксперт объяснил логику врага

18:19 Украина
Сел и сразу взрыв: в Москве подорвали машину экс-сотрудника СБУ Прозорова

Сел и сразу взрыв: в Москве подорвали машину экс-сотрудника СБУ Прозорова

18:03 Украина
Все главные новости

Популярное

Влупят дожди и грозы: какие регионы уже скоро атакует мощная непогода 11604

Влупят дожди и грозы: какие регионы уже скоро атакует мощная непогода

Пугачева разрешила своим знакомым усыновить ребенка из ее семьи 4191

Пугачева разрешила своим знакомым усыновить ребенка из ее семьи

Россияне прорвались в Крынках: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте 2235

Россияне прорвались в Крынках: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте

Чем можно полить рассаду, чтобы она была крепкой: результат поразит 2179

Чем можно полить рассаду, чтобы она была крепкой: результат поразит

Последние новости

18:42

Генштаб нашел тысячи военных, которые не были на фронте: в ВСУ продолжается ротация

18:28

Как не угробить ваш телефон: хакер раскрыл главные признаки взлома мобильногоВидео

18:19

РФ имеет 3 цели во время ударов по энергетике Украины: эксперт объяснил логику врага

18:03

Сел и сразу взрыв: в Москве подорвали машину экс-сотрудника СБУ ПрозороваВидео

17:52

Мерещатся войска Франции: Лукашенко признался, почему Беларусь не воюет против Украины

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:47

Легендарная западная рок-группа выпустила клип, снятый в Украине

17:20

Родом из СССР: из чего должен состоять настоящий зефир - секрет на этикеткеВидео

17:03

Цены бьют рекорды: в Украине резко подорожала популярная ягода-лакомство

16:49

Стало хуже: популярному голливудскому актеру могут ампутировать ногу

Реклама
16:40

Могут ли в Украине быть блэкауты: министр энергетики сделал тревожное заявление

16:39

"Должны знать, сколько людей можно мобилизовать": Минобороны об электронном кабинете

16:22

Можно ли кушать каждый день борщ: неожиданный ответ просто убьет наповалВидео

16:14

Взрыв слышал весь город, начался пожар: россияне сбросили авиабомбу на СумыФото

16:12

Джанабаева показала подросшую дочку от МеладзеВидео

16:12

Вяленое мясо в домашних условиях: как получить тающее во рту лакомство

15:46

Чем нужно мыть линолеум, чтобы он блестел: раствор, который выручит всех хозяек

15:34

Налетят шквалы, грозы и град: Украину накрывает серьезная непогода

15:05

Не останется танков и боевых машин: аналитики дали прогноз войны до 2025 года

15:00

Зачем врач ставит временную пломбу: стоматолог раскрыл, что происходит с зубом

14:49

Травматическое испытание: ведущий проанализировал поведение Влада Ямы

Реклама
14:40

Странно, но гениально: почему в Германии нельзя прогревать машину даже зимой

14:30

Только люди с высоким IQ увидят букву на рисунке за 8 секунд: сложная загадка

14:26

Как правильно обрезать грушу: садоводы раскрыли хитрый секрет богатого урожаяВидео

14:01

Курс евро упал к доллару до годового минимума: что произошло

13:35

Есть дома почти у каждого: королевский садовник назвал самые полезные растения

13:14

Грустный Уильям повел старшего сына на матч

12:56

70 тысяч грн: украинским военным Кабмин утвердил новую выплату

12:42

Уничтожение Трипольской ТЭС: в ВСУ раскрыли, насколько опасна ракета Х-69

12:38

Чем очистить кастрюлю внутри от накипи: способ, который поможет хозяйкамВидео

12:21

Переходить черту категорически не рекомендуют: сколько творога можно есть в деньВидео

12:07

"Доверие к США под вопросом": Сикорский упрекнул Штаты за задержку помощи УкраинеВидео

11:59

Церковный праздник 13 апреля: что нельзя делать в поминальную субботу Великого поста

11:18

Угроза краха обороны Украины: в Bloomberg оценили критическую ситуацию в стране

11:17

Платить за свет по тройному тарифу: кого из украинцев заставят

11:14

"Солдат вышкребают отовсюду": РФ отправляет на войну в Украину Тихоокеанский флот

11:11

Причина довольно гадкая: откуда на самом деле на пляже появляется белый песокВидео

10:44

Пугачева разрешила своим знакомым усыновить ребенка из ее семьи

10:38

Моника Беллуччи вышла в свет с бойфрендом-легендарным режиссером

10:23

Что будет с организмом, если есть семена подсолнечника с кожурой: ответ ученыхВидео

10:18

Роскошная Джоли вывела свою 15-летнюю дочь от Брэда Питта в свет

Реклама
10:05

Мощность превышает 9 килотонн: РФ запустила по Украине 1000 ракет, 2800 дронов, 7000 бомб

09:58

РФ пытается "пробить" оборону ВСУ и захватить новые территории: ситуация на фронте

09:53

ООН выдает деньги украинцам: где и кто имеет право на помощь

09:29

Россияне прорвались в Крынках: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте

09:21

Гороскоп на завтра 13 апреля: Тельцам - карма в действии, Козерогам - важное решение

08:56

Нужно добавить лишь одну вещь: как навсегда защитить сад от слизнейВидео

08:53

Можно ли восстановить Трипольскую ТЭС: ответ Центрэнерго

08:53

"Новизна" ракетных атак РФ: полковник предупредил украинцев об изменении тактики

08:20

США разрешили трем странам передать Украине 65 истребителей F-16

08:10

Украинцам следует готовиться к массовым веерным отключениям светамнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздник
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять