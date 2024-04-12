РФ имеет 3 цели во время ударов по энергетике Украины: эксперт объяснил логику врага

Оккупанты пытаются определить наиболее слабые звенья и пытаются нанести наибольший вред именно там, говорит эксперт.

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РФ имеет 3 цели при ударах по энергетике Украины/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

Российские захватчики сосредоточились на ударах по энергообъектам Украины. Страна-агрессор Россия может иметь три цели, осуществляя такие атаки.

Такое мнение высказал подполковник запаса, преподаватель Национального университета "Львовская политехника", военный эксперт Владимир Гулима, сообщает OBOZ.UA. По его словам, первое цель российских оккупантов - попытка затормозить развитие оборонного комплекса Украины, который критически зависит от электроэнергии.

"Когда мы говорим о том, что нам надо увеличивать производство собственного оружия, экипировки и другой военной продукции, это предполагает создание новых предприятий, модернизацию уже имеющихся или увеличение объемов производства. И всё это требует больших энергоресурсов, в частности электроэнергии. Наверное, именно на это и направлены действия врага", - отмечается в сообщении. видео дня

Второй вероятной целью врага является создать проблемы для Украины в поставках по железной дороге сырья и комплектующих для украинских предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Ведь железная дорога требует значительного количества электроэнергии.

Третья возможная причина, по словам Гулимы, заключается в том, что удары оккупантов по украинской энергосистеме могут быть ответом на украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Не столько месть, но и мы, и они просчитывают слабые места экономики, определяют наиболее слабые звенья и пытаются нанести наибольший вред именно там. Мы определили одни цели, они - другие, и идет борьба на истощение, на уменьшение экономических возможностей друг друга", - добавил он.

Кто такой Владимир Гулима? Владимир Гулима – подполковник запаса, обозреватель по международной безопасности Аналитического центра регионального сотрудничества, преподаватель Национального университета "Львовская политехника", военный эксперт.

Удары оккупантов по энергосистеме Украины - последние новости

Ранее сообщалось, что российские ракеты полностью разрушили Трипольскую ТЭС под Киевом в ночь на 11 апреля. В результате российских ударов произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

После этого в Defense Express сообщили, что Россия уничтожила Трипольскую ТЭС новейшими ракетами Х-69. Хотя ракета Х-69 отстает по характеристикам от гиперзвукового "Кинжала", ее использование оказалось более эффективным во время удара по Трипольской ТЭС.

В Центрэнерго рассказали, можно ли восстановить Трипольскую ТЭС. Восстановить станцию можно, но с учетом постоянных атак на украинскую энергосистему это бесполезно, пока у Украины не будет современных средств противовоздушной обороны, заявил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.

Спикер ВС назвал ключевые цели атак РФ. По словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша, недостаток сил и средств ПВО в Украине позволяет оккупантам поражать объекты в западных областях страны. По его словам, россияне сейчас особое внимание сосредотачивают на энергетических и инфраструктурных объектах на западе Украины.

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