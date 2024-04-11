Беспрецедентное решение: Европарламент отказался принимать бюджет из-за Украины

Депутаты Европарламента поддержали инициативу об исключении из повестки дня вопроса о бюджете Совета ЕС пока Украина не получит системы Patriot.

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Европарламент отказался принимать бюджет Совета ЕС из-за Украины - что известно / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Европарламент отказался принимать решение о финансировании Совета Евросоюза из-за того, что страны ЕС не смогли обеспечить Украину дополнительными системами Patriot. Об этом сообщают евродепутаты, присутствующие на заседании, передает Европейская правда.

Так, Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии и член фракции Renew, высказал предложение исключить из повестки дня утверждение бюджета Европейского совета до тех пор, пока страны-члены не смогут обеспечить Украину семью системами Patriot, которые сейчас являются критически важными для нее.

Он напомнил о словах главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что в странах-членах ЕС есть сотни систем Patriot, тогда как Украине нужно только 7 таких систем ПВО.

видео дня

Это решение считают беспрецедентным. 515 евродепутатов поддержали провозицию Ги Верхофстадта, в то время как против проголосовали лишь 62.

"Парламент отказывается выполнять бюджет Совета, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot!" - написал Верхофстадт в Twitter (X).

Что известно о системах Patriot / Инфографика: Гравред

ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Передача Украине систем Patriot - помощь Украине от ЕС

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном серьезном дефиците снарядов для систем противовоздушной обороны, если российские оккупанты продолжат такие же интенсивные воздушные атаки на страну.

Кроме того, Украина пока единственная страна, которая ежедневно обороняется от атак баллистическими ракетами, поэтому "Патриоты" должны быть доставлены в страну как можно быстрее. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Генерал Николай Маломуж подчеркнул, что для полной защиты Киева и других областных центров от ракетных ударов необходимо иметь не менее 50-60 установок систем Patriot и SAMP/Т. Он подчеркнул, что Украине нужны комплексные средства противовоздушной обороны, а не только система Patriot.

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