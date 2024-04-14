РФ выбрала новую цель для наступления: экс-советник главы ОП назвал главную угрозу

Военнослужащий ВСУ Андрусив отмечает, что в случае стабилизации ситуации на фронте война России против Украины может продолжаться еще десятки лет.

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Экс-советник главы ОП раскрыл варианты возможных мирных переговоров с РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Россияне будут бросать все силы на то, чтобы полностью захватить Донецкую область - это их максимальная цель на этот год. Об этом в интервью Главреду рассказал экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.

"Они выбирали между большим наступлением на Харьков и освобождением Донецкой области, и выбрали последнее. На этом они и будут фокусироваться", - сказал Андрусив.

По его словам, от того, насколько украинские военные смогут сломать этот сценарий, и какие потери понесут россияне, будет зависеть то, как будет происходить стабилизация линии фронта.

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"Так или иначе, осенью у РФ могут закончиться силы для проведения наступательных действий, а у нас такие силы будут отсутствовать. Соответственно, через определенное время мир начнет давить на обе стороны, чтобы мы начали фиксировать ситуацию на фронте на уровне мирного соглашения. Но это невозможно. Поэтому я и говорю о корейском сценарии, где Южная Корея до сих пор не подписывала ни одного перемирия, но вместо нее его подписали американцы от имени ООН", - указывает он.

Андрусив добавляет, что пока у власти находятся Путин и Зеленский, какие-то переговоры или договоренности вообще возможны.

"Поэтому возможна физическая стабилизация линии фронта, а как будут развиваться события - уже покажет история", - отмечает он.

Кроме того, экс-советник министра внутренних дел отметил, что война в таком случае может затянуться на десятки лет.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

Новое наступление РФ - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска готовятся к продвижению в направлении Кременной с целью продвинуться к Лиману, Славянску и Краматорску, сообщил военнослужащий 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что российские войска активизировали действия для прорыва обороны на западе от Бахмута и выхода к каналу Северский Донец-Донбасс, а также захвата города Часов Яр. Он добавил, что российское военно-политическое руководство издало приказ захватить Часов Яр до 9 мая.

Ситуация на Бахмутском направлении вокруг города Часов Яр остается напряженной. Украинские силы осуществляют активные операции против российских оккупантов в районах Богдановки и Ивановского. Об этом сообщил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.

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