Света будет в разы больше: Укрэнерго удивило заявлением об отключениях 7 сентября

Суббота в Украине должна пройти без отключений электроэнергии, сообщило "Укрэнерго".

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Будут ли выключать свет в Украине 7 сентября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

В субботу, 7 сентября, меры ограничения электроснабжения не запланированы. Украинцам не будут выключать свет все сутки. Об этом сообщило "Укрэнерго" и ДТЭК.

"Завтра, 7 сентября, применение мер ограничения не прогнозируется", - говорится в сообщении.

ДТЭК подтвердило, что суббота во всех областях Украины должна пройти без отключений электричества.

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Впрочем, во избежание нагрузок на электросеть, энергетики просят потреблять электроэнергию экономно. В "Укрэнерго" призывают не включать одновременно несколько мощных электроприборов в период с 18:00 до 21:00, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - новости по теме

Напомним, графики отключений электроэнергии в Украине вернули после массированной атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру 26 августа.

Также уже со следующей недели по всей Украине будет применяться максимум одна очередь отключений электроэнергии. Кроме того, в некоторые дни отключений света для населения не будет вообще.

Как сообщал Главред, Украина имеет все шансы пройти зиму без многочасовых отключений света, если Россия не нанесет новых критических ударов по энергосистеме. Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что эксперты, которые прогнозируют до 20 часов отключений в сутки, могут ошибаться.

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