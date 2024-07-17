РФ изменила тактику в море: в ВМС назвали неожиданную причину, почему враг прячет флот

В Крыму для российских кораблей не осталось безопасных мест, поэтому оккупанты прибегли к нескольким тактическим решениям, рассказал Дмитрий Плетенчук.

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В Крыму для вражеских кораблей нет безопасных мест / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, facebook.com /Дмитрий Плетенчук

В Крыму не осталось безопасных мест для военных кораблей российских оккупантов, поэтому командование Черноморского флота РФ сменило тактику. Россияне пытаются минимизировать риски уничтожения их флота. Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга.

"Враг прекрасно понимает, что Крым является опасной локацией и вынужден, несмотря на достаточно большие сложности с размещением этого корабельного состава в других пунктах базирования, все равно это делать. И делает он это не потому, что так ему просто захотелось, а потому что он пытается рассредоточить этот корабельный состав, чтобы его уберечь от поражения", - пояснил спикер.

По его словам, в Крыму больше нет безопасных мест для кораблей РФ. Претенчук отметил, что тактика врага изменилась после назначения нового руководителя ЧФ РФ. Его предшественника, вероятно, уволили из-за больших потерь.

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"Они прибегли к нескольким тактическим решениям - заменили корабельную составляющую воздушной, фактически патрулирование осуществляется за счет самолетов и вертолетов, в том числе и безэкипажных дронов. Единственное, что они для этого используют периодически, - подводные лодки, которых остается в Черном море четыре единицы, три из них являются носителями кралатых ракет, и по крайней мере две из них постоянно могут выходить в море. Плюс еще одна подводная лодка, которая не является носителем крылатых ракет", - сказал он.

Удары дронами по российским кораблям

Плетенчук подчеркнул, что успешная работа украинских морских дронов является одной из основных причин, почему россияне прячут свои корабли в пунктах базирования.

"Влияют они (беспилотные морские дроны - Главред) прямо пропорционально и результаты мы все видели. Это и так называемый Крымский мост, это и десяток кораблей, которые пошли на дно, это и дистанционное минирование, это и поврежденные корабли. Кстати, многие из тех кораблей, которые находятся в строю, проходили ремонт после полученных повреждений. И два фрегата не стали исключением - "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", - рассказал спикер.

По его словам, оккупанты не могут приблизиться к украинским берегам благодаря работе береговых ракетно-артиллерийских войск ВМС ВСУ. На дальних рубежах - в центральной и восточной частях Черного моря, а также в Керченском проливе - активную роль играют не только дроны, но и другие составляющие Сил обороны.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Ликвидация кораблей РФ - новости по теме

Напомним, ВСУ потопили или вывели из строя треть всех военных кораблей оккупантов в Черном море. Это нанесло серьезный удар по военному потенциалу РФ, рассказал спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

19 мая украинские защитники уничтожили морской тральщик Черноморского флота России "Ковровец".

Как сообщал Главред, 21 апреля ВСУ ударили по кораблю Черноморского флота РФ "Коммуна" в Севастополе. Плетенчук рассказал что корабль теперь не способен выполнять задачи.

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