Долетит аж до Москвы: Украина готовится к применению "Трембиты" - The Telegraph

Украинская ракета дальнего действия будет стоить более 10 тысяч долларов, тогда как ракета ATACMS стоит более 1 миллиона долларов.

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Украина готовится к применению ракеты "Трембита" / Колаж: Главред, фото: Милитарный, скриншот из видео

Украина готовится к применению собственной дальнобойной ракеты "Трембита", которая может долететь даже до Москвы, которая в 650 км от границы. Об этом сообщает The Telegraph.

Эта ракета станет самым дешевым в мире боеприпасом глубокого удара. Одна такая ракета способна нести 18 кг взрывчатки на расстояние до 144 км. "Трембита" имеет длину 2 м и весит 90 кг. В ней встроен импульсный реактивный двигатель, трубчатый фюзеляж и квадратное крыло.

Сообщается, что эта версия ракеты может быть готова через год. Она будет стоить более 10 тысяч долларов. Следует отметить, что ракета ATACMS летит 300 км и стоит более 1 миллиона долларов.

видео дня

"Новая украинская крылатая ракета "Трембита" может стать самым большим символом ее стремления к автономности огневой мощи. В ожидании того дня, когда у нее закончатся американские боеприпасы, Украина готовится создавать "Трембиту" и другие боеприпасы большой дальности глубокого поражения. Их много", - говорится в статье.

Отмечается, что даже без внешней поддержки Украина сможет приобрести тысячи этих ракет.

Ракеты украинского производства / Инфографика: Главред

Украинская ракета-дрон "Ад" - главное

6 декабря Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Ад". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

"Ад" станет весомым инструментом, поскольку позволит уничтожать российские склады, технику, пункты дислокации, в частности на территории РФ, считает военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, ВСУ смогут использовать "Ад", как посчитают нужным, без разрешений союзников.

Как сообщал Главред, в Украине началось серийное производство новой украинской крылатой ракеты "Ад". Компания-производитель уже изготовила около 100 единиц.

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