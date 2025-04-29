Шахеды летят один за другим: Харьков под массированным ударом, есть пострадавшие

Один из "Шахедов" упал возле медицинского учреждения в Харькове.

https://glavred.info/ukraine/shahedy-letyat-odin-za-drugim-harkov-pod-massirovannym-udarom-est-postradavshie-10660313.html Ссылка скопирована

Харьков под массированной атакой Шахедов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что известно:

Харьков под массированной атакой "Шахедов"

Есть удары по многоэтажке и частному дому

В результате атаки много пострадавших

Российские оккупанты атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремели мощные взрывы. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Под ударом оказались Шевченковский, Слободской, Киевский и Салтовский районы. Один из "Шахедов" упал возле медицинского учреждения.

видео дня

"В городе были слышны взрывы. Будьте осторожны - Харьков под атакой вражеских БПЛА. В городе раздаются взрывы, под ударами Шевченковский и Слободской районы Харькова. В Салтовском районе, по предварительной информации, один из Шахедов упал вблизи медицинского учреждения", - написал Терехов.

В результате удара в Салтовском районе города пострадали минимум 3 человека.

Смотрите видео с атакой на Харьков:

Харьков под массированной атакой Шахедов / фото: скриншот

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что в результате атаки в Салтовском районе загорелся дом. Еще одно попадание зафиксировано в Слободском районе города.

"Спасатели ГСЧС направляются на место "прилетов", - написал Синегубов.

22:59 Он уточнил, что в Харькове количество пострадавших возросло до 11.

"Всем пострадавшим оказывается высококвалифицированная медицинская помощь ... Острую реакцию на стресс испытала также 5-летняя девочка", - говорится в сообщении.

23:11 Труханов отметил, что уже известно о 15 пострадавших. Один из "Шахедов" ударил по многоэтажке в Слободском районе Харькова.

23:18 Количество пострадавших увеличилось до 19-ти.

23:23 Терехов отметил, что в Харькове зафиксировано 16 ударов. В результате атаки пострадали частные дома, многоэтажки, производственное предприятие, медицинское учреждение, гражданская и инженерная инфраструктура.

"На данную минуту 20 пострадавших мирных харьковчан, по предварительной информации, есть среди них и тяжелые", - отметил мэр Харькова.

Смотрите видео об ударах по Харькову:

Последствия атаки на Харьков / фото: скриншот

Спасательные работы еще продолжаются. В медучреждении выбиты окна. Пострадавших среди пациентов и врачей нет.

Всего было 6 локаций, по которым были попадания.

23:40 Количество пострадавших увеличилось до 30-ти, говорит Терехов.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред