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Шахеды летят один за другим: Харьков под массированным ударом, есть пострадавшие

Ангелина Подвысоцкая
29 апреля 2025, 22:30обновлено 29 апреля, 23:47
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Один из "Шахедов" упал возле медицинского учреждения в Харькове.
атака на Харьков
Харьков под массированной атакой Шахедов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что известно:

  • Харьков под массированной атакой "Шахедов"
  • Есть удары по многоэтажке и частному дому
  • В результате атаки много пострадавших

Российские оккупанты атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремели мощные взрывы. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Под ударом оказались Шевченковский, Слободской, Киевский и Салтовский районы. Один из "Шахедов" упал возле медицинского учреждения.

видео дня

"В городе были слышны взрывы. Будьте осторожны - Харьков под атакой вражеских БПЛА. В городе раздаются взрывы, под ударами Шевченковский и Слободской районы Харькова. В Салтовском районе, по предварительной информации, один из Шахедов упал вблизи медицинского учреждения", - написал Терехов.

В результате удара в Салтовском районе города пострадали минимум 3 человека.

Смотрите видео с атакой на Харьков:

атака на Харьков
Харьков под массированной атакой Шахедов / фото: скриншот

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что в результате атаки в Салтовском районе загорелся дом. Еще одно попадание зафиксировано в Слободском районе города.

"Спасатели ГСЧС направляются на место "прилетов", - написал Синегубов.

22:59 Он уточнил, что в Харькове количество пострадавших возросло до 11.

"Всем пострадавшим оказывается высококвалифицированная медицинская помощь ... Острую реакцию на стресс испытала также 5-летняя девочка", - говорится в сообщении.

23:11 Труханов отметил, что уже известно о 15 пострадавших. Один из "Шахедов" ударил по многоэтажке в Слободском районе Харькова.

23:18 Количество пострадавших увеличилось до 19-ти.

23:23 Терехов отметил, что в Харькове зафиксировано 16 ударов. В результате атаки пострадали частные дома, многоэтажки, производственное предприятие, медицинское учреждение, гражданская и инженерная инфраструктура.

"На данную минуту 20 пострадавших мирных харьковчан, по предварительной информации, есть среди них и тяжелые", - отметил мэр Харькова.

Смотрите видео об ударах по Харькову:

удар по Харькову
Последствия атаки на Харьков / фото: скриншот

Спасательные работы еще продолжаются. В медучреждении выбиты окна. Пострадавших среди пациентов и врачей нет.

Всего было 6 локаций, по которым были попадания.

23:40 Количество пострадавших увеличилось до 30-ти, говорит Терехов.

Новость дополняется...

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