"Не хочу. Ухожу": пострадавший актер "Дизель шоу" покидает проект после гибели Поплавской

Олег Иваница сообщил об уходе из проекта / https://www.instagram.com/o_ivanitsa/

Пострадавший в результате ДТП актер "Дизель шоу" Олег Иваница сообщил, что решил уйти с проекта после гибели его коллеги Марины Поплавской.

Об это комик заявил на своей странице в Instagram. Иваница признался, что винит в произошедшем себя, и считает, что можно было сделать так, чтобы трагедии не произошло.

"Ответ начинаешь находить в самом себе. Потому что не подошел к ней и не сказал, чтобы она ушла с того места. Что оно опасное. И не слушать, когда она скажет что каждый из нас тут сидел, и что тут самое пейзажное окно, и за Мишкой надо присмотреть... просто взять и увести ее оттуда! Что не надо было ехать ночью. Что надо было поднять вопрос о втором водителе. Надо было сделать что угодно, чтобы этого не случилось!", - написал Иваница.

Он добавил, что "Дизель шоу" должно продолдаться, но уже без него.

"Мариночка видела смысл своей жизни в том, чтобы радовать зрителей. И это действительно прекрасный смысл. И Шоу должно продолжаться. И зрители должны продолжать радоваться. И так и будет. Но я не могу себя представить на сцене "Дизель Шоу" без нее. Не хочу. Ухожу", - заявил актер.

Напомним, в субботу утром, 20 октября, в Киевской области на Житомирской трассе в страшном ДТП погибла звезда юмористической программы "Дизель-шоу" Марина Поплавская.

Как ранее сообщалось, водитель автобуса, в результате ДТП с участием которого погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, сознался, что накануне столкновения отвлекся от дороги. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также было обнародовано последнее видео из рокового автобуса.