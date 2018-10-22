"Отвлекся на Поплавскую": водитель автобуса "Дизель шоу" назвал причину аварии

Мужчина рассказал, что актриса жаловалась на плохое самочувствие.
Водитель автобуса, в результате ДТП с участием которого погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, сознался, что накануне столкновения отвлекся от дороги.
Как говорится в сюжете ТСН, мужчина заявил о своей оплошности во время избрания ему меры пресечения в суде.
Водитель рассказал, что отвлек свое внимание на актрису Марину Поплавскую, которая рядом с ним сидела и в результате аварии погибла.
"Она стала на колени, вытянулась, говорит, что спина болит. В этот момент, может, я немножко отвлекся на нее. Впереди авто я видел, но не думал, что так быстро... Когда хотел совершать обгон, сзади боковым зрением увидел огни. Испугался и выкрутил руль вправо и стал на тормоза. Все", - рассказал он.
Напомним, в субботу утром, 20 октября, в Киевской области на Житомирской трассе в страшном ДТП погибла звезда юмористической программы "Дизель-шоу" Марина Поплавская.
Церемония прощания с актрисой прошла в МЦКИ "Октябрьский дворец".
Ранее было обнародовано последнее видео из рокового автобуса.