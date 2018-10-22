Смертельное ДТП с Поплавской: актриса "Дизель Шоу" впервые обратилась к фанатам после жуткой аварии

Яна Глущенко поблагодарила поклонников за поддержку.
Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко, которая пострадала в жутком ДТП, а ее коллега Марина Поплавская погибла, впервые обратилась к поклонникам.
На своей странице в Instagram в Insta-сториз актриса поблагодарила фанатов за поддержку, и пообещала пойти на поправку.
"Всем привет. Хочу сказать огромное спасибо всем вам за теплые слова, за поддержку, мы обязательно в ближайшее время выздоровеем. Извините, что мы не всем отвечаем", - сказала она.
Напомним, в субботу утром, 20 октября, в Киевской области на Житомирской трассе в страшном ДТП погибла звезда юмористической программы "Дизель-шоу", Марина Поплавская. Церемония прощания с актрисой прошла в МЦКИ "Октябрьский дворец".
Ранее было обнародовано последнее видео из рокового автобуса.