Смертельное ДТП с Поплавской: актриса "Дизель Шоу" впервые обратилась к фанатам после жуткой аварии

Яна Глущенко поблагодарила фанатов за поддержку / https://www.instagram.com/yamo4ka/

Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко, которая пострадала в жутком ДТП, а ее коллега Марина Поплавская погибла, впервые обратилась к поклонникам.

На своей странице в Instagram в Insta-сториз актриса поблагодарила фанатов за поддержку, и пообещала пойти на поправку.

"Всем привет. Хочу сказать огромное спасибо всем вам за теплые слова, за поддержку, мы обязательно в ближайшее время выздоровеем. Извините, что мы не всем отвечаем", - сказала она.

Напомним, в субботу утром, 20 октября, в Киевской области на Житомирской трассе в страшном ДТП погибла звезда юмористической программы "Дизель-шоу", Марина Поплавская. Церемония прощания с актрисой прошла в МЦКИ "Октябрьский дворец".

Ранее было обнародовано последнее видео из рокового автобуса.