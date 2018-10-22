Гибель Марины Поплавской в ДТП: В "Дизель-студио" рассказали о травмах актеров

Актеры "Дизель-шоу" / "Дизель-студио"

В результате масштабного ДТП на Киевщине, в которой погибла известная комедийная актриса и резидент "Дизель шоу" Марина Поплавская, пострадали еще шестеро ее коллег-актеров.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы "Дизель студио". У Евгения Гашенко медики диагностировали два перелома пальцев ног, у Максима Нелипы − переломы двух ребер и пальца ноги, у Александра Бережко − два перелома костей ноги. Кроме того, Евгений Сморигин вывихнул палец, получил разрыв связок и компрессионный перелом позвоночника.

Актеру шоу Олегу Иванице хирурги зашивали язык, а у Виктории Булитко были обнаружены множественные ушибы.

К слову, ранее сообщалось, что сразу после ДТП были госпитализированы с травмами Егор Крутоголов и Яна Глущенко.

Напомним, в субботу утром, 20 октября, в Киевской области на Житомирской трассе в страшном ДТП погибла звезда юмористической программы "Дизель-шоу", Марина Поплавская. Церемония прощания с актрисой прошла в МЦКИ "Октябрьский дворец".