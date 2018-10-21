Гибель Марины Поплавской: СМИ узнали, как артистка "попрощалась" с друзьями

Марина Поплавская / Скриншот видео с youtube.com

В начале октябре в Киеве актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, погибшая утром 20 числа в аварии, собрала всех своих друзей на концерте.

Встреча была спонтанной, но всем удалось приехать, сообщил телеканал НТН со ссылкой на слова знакомых артистки.

"… договаривались праздновать День КВН 8 ноября, она говорит — "Вот приеду с гастролей"…", — сказал руководитель команды КВН "Девчонки из Житомира", в которой играла Поплавская, Юрий Кипоренко. Ранее в полиции сообщили, что 20 октября в 5:55 возле села Мила Киевской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль, погибла женщина, а еще четыре человека — пострадали. Позже появилась информация, что в ДТП погибла Марина Поплавская, а еще двое актеров "Дизель шоу" — попали в больницу.