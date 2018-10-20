На Киевщине в ДТП погибла звезда известного юмористического шоу

На Киевщине в аварии погибла Марина Поплавская / npu.gov.ua

В субботу рано утром, 20 октября, возле села Мила Киевской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль, погибли женщина.

Авария произошла в 5:55 на трассе Киев — Чоп, погибла пассажирка автобуса, а еще четверо пассажиров получили травмы и попали в больницу, говорится на сайте Нацполиции.

На странице dtp.kiev.ua в Facebook появилась информация, что в результате аварии погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, а еще четверо актеров получили тяжелые травмы.

На Киевщине в аварии погибла Марина Поплавская / Скриншот видео с youtube.com

"По предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем. Водитель автобуса задержан...", — отметили в полиции.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

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