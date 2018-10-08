Под Киевом насмерть разбился на байке известный политолог: опубликованы фото, видео 18+

После инцидента / "Комментарии"

В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 октября, в Киевской области, на Одесской трассе (неподалеку от села Вита Почтовая) на мотоцикле разбился насмерть известный политолог и ученый Дмитрий Косенко.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пользователь Кирилл Молчанов.

"Сегодня ночью (с 6 на 7 октября - "Главред") трагически погиб мой друг, талантливый политолог, заместитель декана философского факультета, и просто человек с большим сердцем. Покойся с миром бро!" – написал он.

Позднее Молчанов рассказал, что Косенко ехал на мотоцикле по Одесской трассе в сторону Киева − причем на достаточно высокой скорости, сообщает портал "Комментарии". На одном, плохоосвещенном, повороте, он не увидел отбойник и врезался в него.

После инцидента/ "Комментарии"

Удар был такой силы, что Косенко умер на месте ДТП, а мотоцикл отбросило на дистанцию около двух сотен метров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ДТП на Полтавщине погиб помощник нардепа-"оппоблоковца".