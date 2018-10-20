Марина Поплавская: что известно о жизни и гибели яркой звезды "Дизель-шоу"

20 октября 2018, 17:40

Марина Поплавская нередко повторяла, что артистами и рождаются, и становятся, и, попробовав раз, остаются навсегда.

Марина Поплавская / Фейсбук М.Поплавской

В субботу утром, 20 октября, в Киевской области на Житомирской трассе в страшном ДТП погибла звезда юмористической программы "Дизель-шоу", Марина Поплавская.

Она была звездой украинских юмористических проектов, играла в КВН, являлась капитаном яркой команды "Девчонки из Житомира".

Смерть актрисы

Смертельное ДТП произошло у села Мила около 7 утра. Актеры "Дизель-шоу" возвращались из Львова в Киев.

  • На Киевщине в аварии погибла Марина Поплавская npu.gov.ua
  • На Киевщине в аварии погибла Марина Поплавская npu.gov.ua
  • На Киевщине в аварии погибла Марина Поплавская npu.gov.ua
  • На Киевщине в аварии погибла Марина Поплавская facebook.com/dtp.kiev.ua
  • На Киевщине в аварии погибла Марина Поплавская facebook.com/dtp.kiev.ua
  • На Киевщине в аварии погибла Марина Поплавская facebook.com/dtp.kiev.ua
  • На Киевщине в аварии погибла Марина Поплавская facebook.com/dtp.kiev.ua
  • На Киевщине в аварии погибла Марина Поплавская facebook.com/dtp.kiev.ua
  • На Киевщине в аварии погибла Марина Поплавская facebook.com/dtp.kiev.ua
  • На Киевщине в аварии погибла Марина Поплавская facebook.com/dtp.kiev.ua

При этом водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем. После страшного ДТП водителя автобуса задержали, а всего в автобусе находилось 14 пассажиров.

Кроме того, четверо актеров получили тяжелые травмы, однако угрозы для жизни нет.

"Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает", - сказано в сообщении на официальной странице "Дизель-шоу" в Facebook.

Биография Марины Поплавской

Марина Поплавская родилась 9 марта 1972 года в городе Новоград (Житомирская область).

После окончания школы поступила в Житомирский госуниверситет. В университете ее пригласили в команду "Девчонки из Житомира".После университета она пошла работать в школу №33 Житомира, где проработала 23 года учителем.

Марина Поплавская
Марина Поплавская / Фейсбук М.Поплавской

Большую популярность Поплавская завоевала, будучи лидером команды КВН "Девчонки из Житомира". Многим она запомнилась по выступлениям своей самоиронией и харизмой.

По настоящему телевизионной звездой Поплавская стала после запуска проекта "Дизель Шоу", куда ее пригласили на роль одной из ведущих.

Отметим, что несмотря на свою известность Поплавская оставалась незамужней, детей у нее также не было.

Однако о своем возлюбленном она отзывалась так: "Единственное, чем могу поделиться с достопочтенной публикой: мой любимый – солидный и уважаемый человек, и проживает не в Украине".

Марина Поплавская
Марина Поплавская / Фейсбук М.Поплавской

О чем мечтала и чем увлекалась Марина Поплавская

Марина Поплавская нередко повторяла, что артистами и рождаются, и становятся, и, попробовав раз, остаются навсегда.

"Я про это много знаю, поскольку у меня нет специального образования. Учусь и расту над собой постоянно. Ни на что не променяю сцену и свой успех, любовь поклонников, аплодисменты и свои роли на сцене "DIZEL Шоу", - считала Поплавская.

Марина Поплавская
Марина Поплавская / Фейсбук М.Поплавской

Телевизионная звезда как-то призналась, что еще в самом детстве она мечтала стать учителем и ей это удалось.

"Нынешний учитель – современный человек, отлично разбирающийся в невероятном количестве гаджетов, культуре, музыке, кино; он умеет и смешную историю "в тему" рассказать, и пошутить-тонко, мягко, удачно", - говорила она.

Марина Поплавская
Марина Поплавская / Фейсбук М.Поплавской

Поплавская также признавалась в необычном для женщин увлечении. Однажды она раскрыла, что ей очень нравился футбол.

Последние записи в соцсетях

Отметим, что на своей странице в Facebook Поплавская нередко публиковала стихи известных поэтов, а также старалась поддержать знакомых в трудную минуту и дать добрый совет.

Марина Поплавская
Марина Поплавская / Фейсбук М.Поплавской

Незадолго до свой гибели Марина Поплавская опубликовала известное стихотворение Юрия Визбора:

Как хочется прожить ещё сто лет,

Ну пусть не сто — хотя бы половину,

И вдоволь наваляться на траве,

Любить и быть немножечко любимым.

И знать, что среди шумных площадей

И тысяч улиц, залитых огнями,

Есть Родина, есть несколько людей,

Которых называем мы друзьями.

Мы шумно расстаёмся у машин,

У самолётов и кабриолетов,

Загнав пинками в самый край души

Предчувствия и всякие приметы.

Но тайна мироздания лежит

На телеграмме тяжело и чисто,

Ведь слово "смерть", равн

О как слово "жизнь",

Не производит множественных чисел.

Когда от потрясения и тьмы

Очнёшься, чтоб утрату подытожить,

То кажется, что жизнь ты взял взаймы

У тех, кому немножечко ты должен.

Но лишь герой скрывается во мгле,

Должны герои новые явиться,

Иначе равновесье на земле

Не сможет никогда восстановиться.

Лучшие ребята из ребят

Раньше всех уходят — это странно,

Что ж, не будем плакать непрестанно,

Мёртвые нам это не простят.

Мы видали в жизни их не раз —

И святых, и грешных, и усталых, —

Будем же их помнить неустанно,

Как они бы помнили про нас!

Марина Поплавская
Марина Поплавская / Фейсбук М.Поплавской

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актриса ДТП Дизель шоу Марина Поплавская
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