Марина Поплавская: что известно о жизни и гибели яркой звезды "Дизель-шоу"

Марина Поплавская нередко повторяла, что артистами и рождаются, и становятся, и, попробовав раз, остаются навсегда.
В субботу утром, 20 октября, в Киевской области на Житомирской трассе в страшном ДТП погибла звезда юмористической программы "Дизель-шоу", Марина Поплавская.
Она была звездой украинских юмористических проектов, играла в КВН, являлась капитаном яркой команды "Девчонки из Житомира".
Смерть актрисы
Смертельное ДТП произошло у села Мила около 7 утра. Актеры "Дизель-шоу" возвращались из Львова в Киев.
При этом водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем. После страшного ДТП водителя автобуса задержали, а всего в автобусе находилось 14 пассажиров.
Кроме того, четверо актеров получили тяжелые травмы, однако угрозы для жизни нет.
"Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает", - сказано в сообщении на официальной странице "Дизель-шоу" в Facebook.
Биография Марины Поплавской
Марина Поплавская родилась 9 марта 1972 года в городе Новоград (Житомирская область).
После окончания школы поступила в Житомирский госуниверситет. В университете ее пригласили в команду "Девчонки из Житомира".После университета она пошла работать в школу №33 Житомира, где проработала 23 года учителем.
Большую популярность Поплавская завоевала, будучи лидером команды КВН "Девчонки из Житомира". Многим она запомнилась по выступлениям своей самоиронией и харизмой.
По настоящему телевизионной звездой Поплавская стала после запуска проекта "Дизель Шоу", куда ее пригласили на роль одной из ведущих.
Отметим, что несмотря на свою известность Поплавская оставалась незамужней, детей у нее также не было.
Однако о своем возлюбленном она отзывалась так: "Единственное, чем могу поделиться с достопочтенной публикой: мой любимый – солидный и уважаемый человек, и проживает не в Украине".
О чем мечтала и чем увлекалась Марина Поплавская
Марина Поплавская нередко повторяла, что артистами и рождаются, и становятся, и, попробовав раз, остаются навсегда.
"Я про это много знаю, поскольку у меня нет специального образования. Учусь и расту над собой постоянно. Ни на что не променяю сцену и свой успех, любовь поклонников, аплодисменты и свои роли на сцене "DIZEL Шоу", - считала Поплавская.
Телевизионная звезда как-то призналась, что еще в самом детстве она мечтала стать учителем и ей это удалось.
"Нынешний учитель – современный человек, отлично разбирающийся в невероятном количестве гаджетов, культуре, музыке, кино; он умеет и смешную историю "в тему" рассказать, и пошутить-тонко, мягко, удачно", - говорила она.
Поплавская также признавалась в необычном для женщин увлечении. Однажды она раскрыла, что ей очень нравился футбол.
Последние записи в соцсетях
Отметим, что на своей странице в Facebook Поплавская нередко публиковала стихи известных поэтов, а также старалась поддержать знакомых в трудную минуту и дать добрый совет.
Незадолго до свой гибели Марина Поплавская опубликовала известное стихотворение Юрия Визбора:
Как хочется прожить ещё сто лет,
Ну пусть не сто — хотя бы половину,
И вдоволь наваляться на траве,
Любить и быть немножечко любимым.
И знать, что среди шумных площадей
И тысяч улиц, залитых огнями,
Есть Родина, есть несколько людей,
Которых называем мы друзьями.
Мы шумно расстаёмся у машин,
У самолётов и кабриолетов,
Загнав пинками в самый край души
Предчувствия и всякие приметы.
Но тайна мироздания лежит
На телеграмме тяжело и чисто,
Ведь слово "смерть", равн
О как слово "жизнь",
Не производит множественных чисел.
Когда от потрясения и тьмы
Очнёшься, чтоб утрату подытожить,
То кажется, что жизнь ты взял взаймы
У тех, кому немножечко ты должен.
Но лишь герой скрывается во мгле,
Должны герои новые явиться,
Иначе равновесье на земле
Не сможет никогда восстановиться.
Лучшие ребята из ребят
Раньше всех уходят — это странно,
Что ж, не будем плакать непрестанно,
Мёртвые нам это не простят.
Мы видали в жизни их не раз —
И святых, и грешных, и усталых, —
Будем же их помнить неустанно,
Как они бы помнили про нас!