Гибель Поплавской: обнародовано последнее видео из рокового автобуса

22 октября 2018, 00:51

Коллега снял жизнерадостную артистку последний раз в ее жизни.

В Киеве ряд коллег попрощались с Мариной Поплавской
Место в автобусе стало для Поплавской роковым / УНИАН

Погибшую в ДТП актрису юмористического проекта "Дизель шоу" Марину Поплавскую накануне чудовищной трагедии снял ее коллега Олег Иваница.

Актер опубликовал видео в Instagram не подозревая, что это будут последние кадры в жизни Поплавской.

Иваница рассказывает подписчикам о предстоящем туре "Дизель шоу" и показывает автобус, на котором артисты отправятся в турне. Он акцентирует, что внутри для актеров сделаны спальные места, а туалет переделали под гардероб.

Затем Иваница показывает место водителя и случайно в кадр попадает кресло, в котором ехала в роковом автобусе Поплавская.

"Марина Францевна", - восклицает актер. И зрители могут увидеть традиционно жизнерадостную и позитивную Поплавскую, для которой это видео и эта улыбка стали последними в жизни.

Напомним, в Киеве в "Октябрьском дворце" прощались с актрисой "Дизель шоу" Мариной Поплавской, погибшей в аварии.

Как ранее сообщалось, в ДТП погибла Марина Поплавская, а еще двое актеров "Дизель шоу" — попали в больницу. Погибшую похоронят 22 октября в Житомире на Корбутовском кладбище.

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