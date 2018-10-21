Гибель Поплавской: появился возмутительный факт о водителе автобуса

Друзья скорбят о Марине Поплавской / УНИАН

Известная украинская актриса Ольга Сумская написала в комментариях в соцсети, что ранее слышала о водителе, который был за рулем автобуса, спровоцировавшего смертельное ДТП с актрисой "Дизель шоу" Мариной Поплавской.

Под одним из постов в Facebook о гибели известной артистки Сумская написала, что коллеги уже ездили с эти водителем и нелестно о нем высказывались.

"Несколько дней назад мой Виталик (муж Сумской Борисюк, – ред.), Фоззи и другие артисты ездили в Запорожье на концерт в этом "Неоплане"! Даже фото есть. И водитель тот же. За рулем он был один, без напарника, засыпал на ходу. Это просто кошмар, как можно не контролировать эти моменты и нарушения!", - написала Сумская в комментарии.

/ Фото: скрин Facebook

Напомним, в Киеве в "Октябрьском дворце" прощались с актрисой "Дизель шоу" Мариной Поплавской, погибшей в аварии.

Как ранее сообщалось, в ДТП погибла Марина Поплавская, а еще двое актеров "Дизель шоу" — попали в больницу. Погибшую похоронят 22 октября в Житомире на Корбутовском кладбище.