Цветы и много слез: в Киеве попрощались с Мариной Поплавской, опубликованы фото

В Киеве ряд коллег попрощались с Мариной Поплавской / УНИАН

В воскресенье, 21 октября, в Киеве в "Октябрьском дворце" прощались с актрисой "Дизель шоу" Мариной Поплавской, погибшей в аварии.

На церемонии прощания, в частности, были коллеги погибшей по проекту — Виктория Булитко и Евгений Сморигин.

Также пришли проститься с погибшей актер Виктор Андриенко и артисты, ведущие Руслана Писанка, Сергей Сивохо, Максим Нелипа.

Во дворце образовалась очередь из желающих возложить цветы, женщины проливали много слез, пишет "Комсомольская правда в Украине". "Простится с Поплавской пришли в основном почитатели ее творчества, от подростков, до пожилых людей", — отметило издание.

Ранее в полиции сообщили, что 20 октября в 5:55 возле села Мила Киевской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль, погибла женщина, а еще четыре человека — пострадали.

Позже появилась информация, что в ДТП погибла Марина Поплавская, а еще двое актеров "Дизель шоу" — попали в больницу. Погибшую похоронят 22 октября в Житомире на Корбутовском кладбище.