ДТП с Поплавской: стало известно место прощания со звездой "Дизель шоу" в Киеве

Марина Поплавская / Фейсбук М.Поплавской

Звезду юмористического "Дизель шоу" Марину Поплавскую, трагически погибшую в страшном ДТП под Киевом, можно будет проводить в последний путь в Киеве и в Житомире.

В воскресенье, 21 октября, в Киеве поклонники таланта Поплавской смогут попрощаться с актрисой с 11:00 до 13:00 в помещении Международного центра культуры и искусств (МЦКИ) "Октябрьский Дворец", по адресу Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

А в понедельник, 22 октября, в 10:30 состоится прощание в Житомире – в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги.

"Прощание с актрисой "Дизель Студио", состоится в воскресенье, 21 октября, в Киеве с 11:00 до 13:00 в помещении МЦКИ "Октябрьский Дворец". Адрес Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

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В понедельник, 22 октября, в 10:30, состоится прощание в Житомире - в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги. Затем пройдёт отпевание в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее", - говорится в сообщении "Дизель Студио" в Facebook.

Марина Поплавская родилась в 1972 году в городе Новоград-Волынский Житомирской области. После школы поступила в Житомирский государственный университет. После этого она работала учителем языка и литератури. Играла в команде КВН "Девчонки из Житомира" и работала на телевидении.

Напомним, ранее стали известны трагические подробности ДТП с Мариной Поплавской.