Гибель звезды "Дизель шоу": стали известны трагические подробности ДТП с Поплавской

Марина Поплавская / Фейсбук М.Поплавской

Во время страшного ДТП под Киевом, в результате которого погибла звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская, артистка села рядом с водителем, чтобы разговаривать с ним и не дать ему уснуть, при этом стрелка спидометра автобуса после аварии застыла на отметке свыше 100 км/час.

"Видно, заснул. Но тормозной путь есть. Видно, задремал", - говорит водитель почтового грузовика Николай Иосифович.

Водитель грузовика, попавшего в ДТП утверждает, что он ехал неторопливо и видел, что сзади мчится автобус, но думал, что тот пойдет на обгон, ведь дорога была пустой. Зато неожиданно для себя услышал мощный удар. "Смотрю на спидометр – где-то 40 километров. Такой удар, что все послетало", - говорит Николай Иосифович.

Отметим, что во львовском цирке, где выступали артисты, до сих пор висят афиши, а работники не могут поверить в то, что произошло, пишет ТСН.

"Марина – это был сплошной позитив той программы. Мы просто в шоке, это невозможно! Был полный зал людей, она веселила всех, а сегодня ее не стало", - говорит старший контролер цирка Татьяна Саджениця.

В то же время известие об аварии и гибели Марины Поплавской всколыхнуло не только Украину. "Звонят из-за границы, спрашивают: это правда?", - говорит актер Виктор Андриенко.

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"Говорила, вот приеду с гастролей с киевскими друзьями, большой кампанией. Сейчас, мягко говоря, шок. Не то слово", - говорит руководитель команды КВН "Девчонки из Житомира" Юрий Кипуренко.

Вместе с тем пресс-служба "Дизель шоу" разместила на своей странице в Facebook пост с новыми подробностями ДТП.

"Рано утром 20-го октября автобус с актёрами "Дизель шоу" на подъезде к Киеву попал в аварию. С прискорбием сообщаем, что актриса Марина Поплавская погибла на месте. Остальные актёры с травмами различной степени госпитализированы. Большинство коллектива, после оказания первой медицинской помощи, отправлены по домам. Некоторым продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет. Спасибо всем за выраженные соболезнования и слова поддержки", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее стала известна дата и место прощания со звездой "Дизель шоу".