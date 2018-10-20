Гибель Поплавской: стала известна дата и место прощания со звездой "Дизель шоу"

С Мариной Поплавской простятся в Житомире / Фейсбук М.Поплавской

Погибшую в жутком ДТП под Киевом актрису и звезду юмористического проекта "Дизель шоу" Марину Поплавскую похоронят на её родине в Житомире.

В понедельник, 22 октября, в Житомире в 10:30 состоится прощание с покойной в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра имени Кочерги. Затем пройдет отпевание погибшей в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на центральной аллее, сообщили в пресс-службе "Дизель Студио".

В свою очередь, Житомирская облгосадминистрация выразила соболезнования родным и близким Марины Поплавской.Читайте также"Я жив, она — нет": в Сети отреагировали на гибель Поплавской

"Марина Поплавская украинская актриса, звезда юмористического шоу "Дизель шоу". 20 октября 2018 года трагически погибла в автокатастрофе на трассе Киев-Чоп возле села Милая, где автобус с актерами влетел в грузовик. Светлая память", - говорится в сообщении пресс-службы Житомирской ОГА.

Также в центре Житомира на площади Королёва сегодня выставили траурное фото Поплавской, к которому житомиряне приносят цветы.

В Житомире люди несут цветы к портрету Марины Поплавской / facebook.com/sukhomlyn.sergey

Марина Поплавская родилась в 1972 году в городе Новоград-Волынский Житомирской области. После школы поступила в Житомирский государственный университет. После этого она работала учителем языка и литератури. Играла в команде КВН "Девчонки из Житомира" и работала на телевидении.

Напомним, ранее стала известна вероятная причина смертельного ДТП с Поплавской.