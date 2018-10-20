Стала известна вероятная причина смертельного ДТП с Поплавской

На Киевщине в аварии погибла Марина Поплавская / facebook.com/dtp.kiev.ua

Вероятной причиной страшного ДТП под Киевом, в результате которого погибла звезда "Дизель-шоу" Марина Поплавская, стала техническая неисправность автобуса.

Подробности о потерпевшем водителе автобуса рассказал его напарник Максим, который в этот рейс не ездил.

"Лежит, глаза открыты, он находится в шоковом состоянии. Я его знаю пол жизни, мы возили "Дизель шоу" неоднократно. Он опытный водитель. Скорее всего причиной стала техническая неисправность" – рассказал он "Информатору".

Читайте такжеГибель Поплавской: видео ярких выступлений артистки

По его словам, водитель автобуса получил множественные травмы, но в сознании и дает показания следователям.

В сообщении также отмечается, что всех пострадавших в ДТП - троих актеров "Дизель шоу" и водителя автобуса - госпитализировали в больницы. Последнего доставили в медучереждение Боярки, а артистов привезли в Киев в клинику "Борис".

Водителя автобуса доставили в центральную районную больницу Киево-Святошинского района, при этом медики не захотели ничего комментировать.

Напомним, ранее в Сети отреагировали на гибель Поплавской.