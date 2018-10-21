"Я ухожу, а шоу продолжается": опубликовано прощальное видео памяти Марины Поплавской

В память о Марине Поплавской собрали фрагменты ее яркой жизни / УНИАН

Коллектив юмористического проекта "Дизель шоу" создал трогательное видео памяти погибшей в результате ДТП актрисы Марины Поплавской.

"Вчера в дом каждого, кто хоть раз улыбнулся, смотря на нее на экране или на сцене, пришла большая беда. Из жизни ушла яркая звезда юмористического жанра, учительница, человек с большой буквы, верная подруга, красивая женщина — Марина Поплавская. Ее жизнь оборвалась трагично и нелепо", - говорится в сообщении в Facebook.

Коллеги Поплавской собрали в одном видео фрагменты интервью с артисткой, а также яркие моменты ее традиционно запоминающихся выступлений.

Напомним, в Киеве в "Октябрьском дворце" прощались с актрисой "Дизель шоу" Мариной Поплавской, погибшей в аварии.

Как ранее сообщалось, в ДТП погибла Марина Поплавская, а еще двое актеров "Дизель шоу" — попали в больницу. Погибшую похоронят 22 октября в Житомире на Корбутовском кладбище.